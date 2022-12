Os 10 momentos da série Willow para ver no Disney+

Confira 10 cenas memoráveis ​​da épica série de fantasia e aventura do serviço de streaming. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Willow, série original de fantasia Disney+, traz de volta o lendário Willow Ufgood (Warwick Davis) e novos desafios para o reino de Tir Asleen. Mas se isso não for suficiente para adicioná-la à lista de favoritos, então veja 10 motivos para ver os episódios no streaming.









1) Willow tem visões sobre o futuro





A jornada do protagonista e seus companheiros é marcada pelas visões caóticas que ele tem nos momentos menos esperados.

Nelas, Willow tem pequenos vislumbres do destino de Tir Asleen e de Elora Danan, e também dos possíveis cenários que eles enfrentarão mais tarde.





2) O reino de Tir Asleen busca se aliar ao de Galladoorn





Após os eventos narrados em Willow – na Terra da Magia (1988), o reino de Tir Asleen consegue se estabelecer com Sorsha (Joanne Whalley) à frente.

Protegida por uma barreira mágica e vivendo em paz, Sorsha planeja forjar uma aliança permanente com outro reino, Galladoorn, para consolidar ainda mais essa segurança. Para isso, ele quer que sua filha Kit (Ruby Cruz) se case com Graydon (Tony Revolori).









3) Aventura com as criaturas horripilantes que atacam Tir Asleen





Após o banquete de noivado, Sorsha tem um pesadelo no qual Willow a avisa que o vendaval está chegando. Momentos depois, o reino de Tir Asleen é invadido.

Uma espessa névoa cobre o castelo, que é atacado por wargs (ou Cães da Morte) e terríveis criaturas aladas. Nesse mesmo nevoeiro, o jovem Airk (Dempsey Bryk) desaparece.





4) Willow agora é um Alto Aldwyn





Aquele aprendiz de feiticeiro que praticava seus primeiros encantamentos no longa de 1988 ficou para trás. Willow Ufgood é um Alto Aldwyn, ou seja, se tornou um mestre feiticeiro respeitado por todos os Nelwyn, que agora vivem embaixo da terra.

Mas fora da vila de Nelwyn suas habilidades mágicas são questionadas até que ele demonstre seu incrível poder em combate.









5) Elora Danan cresceu e está aprendendo a usar seus poderes





Inicialmente apresentada como Dove (Ellie Bamber), a jovem descobre por Willow que ela é Elora Danan, garotinha que foi resgatada pelo protagonista no longa-metragem.

Ela cresceu e, agora, é uma adolescente que deve aprender a usar a magia que possui dentro de si para enfrentar o inimigo.

No longa, Elora é a jovem com uma marca de nascença – que representa uma antiga profecia que diz que ela é a futura imperatriz de Tir Asleen. E que ela também é a maior ameaça às forças do mal que o povo do reino enfrenta.





6) Mims Ufgood protege os Nelwyn





Mims (Annabelle Davis) é filha de Willow. No filme de 1988 ela era uma menina, mas agora cresceu e está pronta para se defender.

Quando seu pai parte para encontrar o jovem Airk, ela fica encarregada de cuidar e proteger o povo de Nelwyn. Nessa situação, a jovem mostra sua bravura quando as forças do mal invadem o local.









7) Uma valente lenhadora salva Elora Danan





No meio de uma floresta, Elora encontra duas lenhadoras. Uma delas é Hubert (Hannah Waddingham), que promete protegê-la depois de descobrir quem ela é.

Hubert ataca com seu machado a Ballantine (Ralph Ineson), um cavaleiro Tir Asleen possuído por forças do mal. Ele revida, apesar de ter sido atingido nas costas.





8) Madmartigan e o destino da armadura Kymeriana





Na série, o destino de Madmartigan (interpretado por Val Kilmer no filme) é um verdadeiro enigma. A única coisa que se sabe é que ele saiu em busca da armadura kymeriana e, desde então, nada mais se ouviu dele.

Sua filha Kit é quem demonstra interesse pelo paradeiro do pai e também pela armadura mágica.

Thraxus Boorman (Amar Chadha-Patel), que já foi escudeiro pessoal do espadachim, é o encarregado de contar mais sobre essa armadura que é acionada por uma chave conhecida como Lux Eterna.









9) Willow expulsa o inimigo com um único golpe de seu bastão





Em meio a uma forte tempestade, o grupo de heróis liderados por Willow enfrenta os Cavaleiros de Tir Asleen, que estão possuídos por forças malignas.

O protagonista não tem intenção de usar sua magia porque planeja guardar sua energia para mais tarde, No entanto, algo trágico acontece: seu amigo Silas (Graham Hughes) perde a vida após o ataque.

Furioso com a situação, Willow bate com seu cajado no chão, causando uma explosão mágica que consegue expulsar as forças inimigas.





10) O retorno a Nockmaar





O final do episódio 3 de Willow termina com a aparição de um castelo que o protagonista conhece bem. É Nockmaar, o lugar onde a rainha Bavmorda (interpretada por Jean Marsh no filme) outrora governou e atormentou a todos com seus planos malignos.

A jornada de Willow Ufgood continua no Disney+, com uma jornada repleta de aventuras incríveis. Vale lembrar que toda quarta-feira é lançado um novo episódio no serviço de streaming. Não perca!