Os 3 momentos incríveis do episódio 3 de Willow

O terceiro episódio é marcado por participações especiais, duelos e até uma despedida. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Willow segue mostrando sua magia no Disney+. O episódio 3 da série, ambientada no mesmo universo do filme de 1988, acaba de chegar ao serviço de streaming repleto de ação e de muito mistério para esta primeira temporada.

Os fãs de fantasia e videogames puderam, neste novo capítulo, conhecer ainda mais do grupo de heróis que segue unido no resgate de Airk (Dempsey Bryk) e devolvê-lo em segurança ao reino de Tir Asleen.

No entanto, nem tudo acontece como o previsto. Veja, abaixo, três momentos incríveis do episódio 3 de Willow:







1) O auge de Willow



Desde o início da série, muitos desconfiam do poder dos feitiços proferidos por Willow (Warwick Davis). No episódio 3, no entanto, ele se supera: nas duas batalhas contra os cavaleiros que sequestram Elora (Ellie Bamber), o feiticeiro é determinante na vitória do seu grupo.

Ele solta uma bomba de fumaça mágica na primeira luta, e acaba derrubando todos os oponentes com um único feitiço no segundo embate.





2) A aparição de Hannah Waddingham

Em meio à primeira batalha, Elora Danan consegue escapar para a floresta, sem rumo. Eis que o episódio 3 de Willow entrega um dos momentos surpreendentes: a princesa encontra duas lenhadoras e uma delas é Hubert, interpretada por Hannah Waddingham.

A atriz, conhecida por sua atuação em uma série medieval de grande sucesso, decide ajudar Elora, mas é surpreendida pela aparição de um dos cavaleiros do reino.

No entanto, a personagem de Hannah dá um belo conselho de vida à princesa: haverá pessoas boas que serão inspiradas a lutar por você e algumas delas morrerão.









3) Uma despedida dolorosa

Silas (Graham Hughes), um dos membros do grupo que se tornou muito próximo de Willow, tem um destino triste neste terceiro episódio.

Na segunda batalha dos cavaleiros contra a armada do bruxo, Silas acaba levando um corte de espada e morre. Há tempo somente para uma breve despedida de seu amigo, que salva todos ali ao expelir uma mágica que destrói os oponentes instantaneamente.





Willow pode ser visto no Disney+

Com episódios inéditos às quartas-feiras, a série Willow está disponível no Disney+. O filme original de 1988, que serve de cenário para esta trama inédita, também está no catálogo do serviço de streaming.