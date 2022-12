As 4 curiosidades sobre Joanne Whalley, a guerreira Sorsha de Willow

Atriz está de volta ao papel em Willow, a nova série original do Disney+

Os fãs de histórias fantásticas já podem aproveitar cada segundo de Willow, nova série do Disney+. Baseado no clássico de 1988, o longa traz novos personagens, mas conta também com o retorno de parte do elenco original, como Warwick Davis e Joanne Whalley.

Joanne deu vida a Sorsha no primeiro filme e, na série, a personagem volta em uma participação muito especial. Conheça, então, um pouco mais sobre a vida e a carreira da atriz:





Joanne Whalley é britânica

A atriz nasceu no dia 25 de agosto de 1961 em Salford, na região de Grande Manchester, na Inglaterra. Ela já fez diversas participações em programas de TV britânico.

No final dos anos 1980, teve sua primeira grande oportunidade em Hollywood, interpretando a guerreira Sorsha no filme Willow: Na Terra da Magia.





Joanne Whalley e Val Kilmer eram casados

No longa de fantasia épica, Joanne contracenou com Val Kilmer, com quem teve um relacionamento na vida real. Os dois se casaram em 1988. O casamento durou oito anos e juntos tiveram dois filhos.





Além de atuar, Joanne Whalley também era cantora

Ainda na década de 1980, Joanne Whalley fez parte de um grupo chamado Cindy & The Saffrons. Ela era Cindy enquanto Lindsay Neil e Sally Stairs atuavam como The Saffrons.

O grupo chegou a gravar um cover da música "Past, Present and Future" do grupo norte-americano The Shangri-Las, no icônico estúdio britânico da Abbey Road.





Joanne Whalley atuou em Demolidor

Os fãs de fantasia certamente vão lembrar da participação de Joanne Whalley em Demolidor (2015). A atriz interpretou a Irmã Maggie na terceira temporada da produção.

Volte ao universo fantástico em Willow, nova série que acaba de estrear no Disney+. Não perca essa emocionante aventura!