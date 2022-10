Marvel na BGS 2022: parceria com a Team Liquid e anúncio de novos embaixadores no Brasil

Durante a Brasil Game Show, a Marvel apresentou uma nova coleção de roupas exclusivas e novos embaixadores da marca que são nomes importantes do eSport no país.



A edição de 2022 do Brasil Game Show (BGS), que contou pela primeira vez com um estande exclusivo da Marvel, foi palco do anúncio de parceria entre a marca e a Team Liquid, uma das maiores organizações de jogos eletrônicos do planeta. Além disso, a Marvel também apresentou seus novos embaixadores gamers no Brasil.

A Brasil Game Show, que aconteceu de 6 e 12 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo, reuniu quase 400 expositores, mais de 1 mil influenciadores e um público de mais de 300 mil pessoas em torno da paixão pelos videogames.

No evento, os fãs da Marvel puderam se sentir mais perto de seus heróis favoritos no estande próprio da marca, se divertindo em cenários inspirados nos super-heróis, participando de jogos e interagindo com gamers e cosplayers de todo o Brasil.

Saiba mais sobre a parceria da marca com a Team Liquid e conheça os novos embaixadores gamers.







Parceria da Marvel com a Team Liquid na BGS 20222

Logo no início da BGS, a Team Liquid e a Marvel anunciaram sua primeira parceria no Brasil. A colaboração deu início à venda de produtos exclusivos criados pelas duas marcas em homenagem aos super-heróis Marvel, que estavam disponíveis no estande da Team Liquid (em frente ao da Marvel).

A coleção de roupas, que já existia no mercado internacional, é composta de camisetas com estilo de camisas de jogadores (de jersey), camisetas de algodão e moletons com capuz. Todas as peças têm estampas em homenagem a três super-heróis icônicos –Capitão América, Homem-Aranha e Viúva Negra –, além de um modelo dos Vingadores.





Marvel e Team Liquid: uma colaboração de presente para os fãs

“Essa parceria da Team Liquid com a Marvel é uma satisfação imensa. É muito legal fazer parte de tudo isso, porque são dois universos muito próximos porque geralmente quem é fã de games também lê quadrinhos e o universo geek”, contou Claudia “Haru” Andriolo, a HaruJiggly, apresentadora oficial da Team Liquid no Brasil.

Segundo ela, a colaboração entre as marcas representa a escuta e a atenção dada ao público. “Quando você vê que a empresa está fazendo algo especialmente para você, você se sente acolhido. E isso era algo que os fãs, tanto da Marvel quanto da Liquid, já pediam faz tempo”, explica Haru.

Haru contou que agora torce por uma coleção com seus personagens favoritos da Marvel: Dr. Estranho e Namor. “Nosso príncipe submarino ainda não saiu em nenhuma adaptação cinematográfica, mas tô aqui esperando porque sou fissurada nele desde pequena”, contou a representante da Team Liquid.







Os novos embaixadores gamers da Marvel



No 3º dia da BGS, os novos embaixadores gamers da Marvel foram anunciados no estande. Foram escolhidos para representar a marca dentro do universo gamer no Brasil, a influenciadora, streamer e apresentadora Ale Maze e o atleta e streamer Nino Pavolini (conhecido como NinexT).

Os fãs gamers que compareceram no dia ao estande da Marvel na BGS puderam conhecer os dois embaixadores de pertinho, além de acompanhar um campeonato exclusivo de Fortnite ao vivo.

“A minha relação com a Marvel é desde criança. Os filmes e os personagens estão presentes desde a minha infância. Então, estar aqui representando a marca no meu país é um sonho realizado”, contou Ale, que já foi da NFA que iniciou a sua carreira como streamer acompanhando lives do jogo Free Fire.

Nino Pavolini, conhecido como NinexT no universo gamer, compartilha a mesma sensação de realização de Ale. “Eu acho que qualquer pessoa da nossa idade teve sua vida influenciada pela Marvel, então estar aqui hoje é um sinal de que estou no caminho certo”, afirmou.

Nino é um dos atletas mais conhecidos no cenário brasileiro de eSports, sendo vice-campeão de Battlefield 4 pela INTZ em 2015, e campeão brasileiro de Rainbow Six Siege pela Black Dragons em 2017. Hoje ele é atleta de Warzone.

Atualmente, os dois fazem parte do Fluxo Gaming, organização de eSports fundada pelo influenciador e ex-jogador profissional Bruno “Nobru” Goes e pelo streamer Lucio “Cerol” Lima.

“É muito gratificante ver essa parceria sendo anunciada. A sinergia entre o público da Marvel com os da Ale Maze e do NinexT é muito grande, e temos certeza que o futuro dessa união será um sucesso!”, disse Matt Pereira, CEO do Fluxo. Nino e Ale concordam e afirmam: “Fãs da Marvel, se preparem, ainda vem muita coisa boa por aí!”