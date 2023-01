Fãs da Marvel, Avante: Cosplayer de Wanda Maximoff acredita que personagem é mal compreendida

A jovem cosplayer Rafaela de Melo Macedo diz que os vilões e anti-heróis da Marvel a atraem por serem complexos.

Rafaela de Melo Macedo, de 21 anos, conta como Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, se tornou uma de suas personagens favoritas em todo Universo Cinematográfico Marvel (UCM), a ponto de ela querer representá-la em todos os detalhes na edição deste ano da Comic Con Experience (CCXP 2022) – que foi realizada em dezembro, em São Paulo.

A jovem Analista de Sistemas conta que o seu pai a influenciou em sua paixão pela Marvel, como seu amor pelos personagens da marca se transformou ao longo dos últimos anos e quais são suas expectativas para as próximas novidades do UCM.







Fã conta como escolheu Wanda e explica sobre a sua fantasia

“A Wanda (Feiticeira Escarlate) representa muita coisa na minha vida, acho ela uma personagem mal compreendida e intensa”, explica Rafaela, que se considera iniciante no mundo do cosplay, apesar de já ter feito cosplay de Loki na edição de 2019 da CCXP.

Para 2020, Rafaela encomendou sua fantasia, mas fez questão dela mesma colocar luz LED em torno do livro Darkhold que ela carregava pelos corredores do São Paulo Expo, onde aconteceu a CCXP, o maior evento de entretenimento e cultura pop da América Latina.

“Meu cabelo na verdade é super curto! Então, estou usando uma peruca especialmente por causa dessa versão cosplayer da Wanda Maximoff”, revela Rafaela.

“Até pensei em vir sem e fazer uma interpretação da Feiticeira mais alternativa, mas sou muito fascinada pela interpretação da Elizabeth Olsen”, explica ela, se referindo à atriz que vive a personagem nas produções dos Estúdios Marvel.





A importância de Wanda e dos anti-heróis

Segundo a fã Rafaela, Wanda Maximoff é “muito complexa e importante no UCM. A trajetória dela é muito humana e cheia de desafios. Ela começa confusa, depois foge completamente da realidade na série WandaVision, se sente amarga e injustiçada em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e, no final, ela se redime”.

A cosplayer, no entanto, não teve sempre essa mesma opinião sobre os personagens mais “polêmicos” da Marvel. “No início, eu era fã de carteirinha do Capitão América e do Homem de Ferro, gostava dos bonzinhos clássicos e era totalmente contra os vilões”, ela explica.

Atualmente, Rafaela prefere os vilões e anti-heróis. “Eles são mais complexos, com mais facetas e surpresas ao longo do caminho. Vim de Loki em 2019 e ainda adoro ele”, afirma.







A história de Rafaela com a Marvel

De acordo com Rafaela, foi seu pai que a fez amar a Marvel. “Ele me levou no primeiro filme dos Vingadores e me passou aquela empolgação que ele tinha”, ela explica. “Hoje, tudo relacionado à marca está presente na minha vida, em todo lugar tem uma referência a algum personagem”, disse.

“Acho que o que mais me atrai é o fato do universo Marvel ter um pouco de tudo. Tem suspense, humor, drama, profundidade. É algo tão complexo e gigante que você sempre vai encontrar algo para se identificar”, revela.

Por fim, ela fez um apelo: “se eu pudesse fazer um pedido seria a renovação da série Cavaleiro da Lua para a 2ª temporada. Fora isso, estou ansiosa demais para o Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania”.