Cavaleiro da Lua: por que não é preciso saber tudo sobre a Marvel para assistir à série

A trama mais recente disponível no Disney+ é uma ótima opção para quem quer começar a acompanhar o Universo Cinematográfico Marvel.

Cavaleiro da Lua (Moon Knight) está disponível no Disney+ e é mais uma série original exclusiva da Marvel Studios. A produção leva o espectador a mundos diferentes e cheios de mistério, como até então nunca tinha sido visto no Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Mas se para aqueles que não acompanham de perto todas as histórias do MCU ou os que nem conhecem a fundo os demais personagens famosos da Marvel, não há problema. Cavaleiro da Lua é ideal para dar os primeiros passos nesse fantástico universo. Veja a seguir o porquê.







Não é preciso acompanhar o Universo Marvel para assistir à série Cavaleiro da Lua





Para quem está começando a acompanhar as produções da Marvel Studios, Cavaleiro da Lua se torna uma excelente sugestão para este momento. Isso porque a produção traz um enredo que acontece em paralelo às demais histórias lançadas até o momento.

Para começar, a produção dirigida por Mohamed Diab acompanha a vida de um novo protagonista, além de trazer outros personagens até então nunca vistos pelo público.

Steven Grant, vivido pelo ganhador do Globo de Ouro® Oscar Isaac, é um homem gentil e aparentemente comum, que trabalha em uma loja de presentes. Mas que sofre com apagões constantes e tem memórias que parecem ser de uma vida desconhecida de outros tempos.

Grant descobre, então, que tem uma Desordem Dissociativa de Identidade, e divide seu corpo físico com Marc Spector, um ex-mercenário e guerreiro de Konshu, o deus egípcio da Vingança.







Cavaleiro da Lua traz novas temáticas e representações





Além dos novos personagens, a série também traz uma fotografia mais sombria, com perspectivas mais adultas, bem diferente de outras produções do MCU.

Misturando temas malévolos com toques de terror e suspense, Cavaleiro da Lua também traz sequências de ação memoráveis, que são equilibradas por momentos de intriga, e, claro, um pouco de leveza, humor e mistério – o que oferece um novo tipo de entretenimento ao público.

Além disso, a obra é ambientada no Egito, e traz diversas referências históricas acerca da iconografia e mitologia egípcia. Com uma identidade visual única, Cavaleiro da Lua também apresenta algumas divindades culturais da região, dentre elas o deus Konshu, que é o principal na narrativa.







Cavaleiro da Lua passa pelo tema sobre saúde mental





A trama de Cavaleiro da Lua também aborda as diferentes identidades do personagem principal, que sofre de transtorno dissociativo de identidade. Essa condição mental inclui a incapacidade de recordar memórias, informações diárias, eventos importantes e traumáticos, além de ser também principalmente caracterizada pela presença de uma dupla personalidade.





O final da história do Cavaleiro da Lua





O primeiro episódio de Cavaleiro da Lua estreou no dia 30 de março, com exclusividade no Disney+. A cada semana, novos capítulos dessa saga foram disponibilizados no serviço de assinatura. E agora, a produção se encaminha para seu episódio final, que promete ser inesquecível para os que já começaram a acompanhar a obra.







Cavaleiro da Lua | Marvel Studios | Trailer Oficial Legendado | Disney+



Se você se interessou em acompanhar a história de Steven Grant/Marc Spector, confira mais conteúdos sobre Cavaleiro da Lua no site da Disney Brasil.