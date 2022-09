Disney D23 Expo: conheça os homenageados com o Disney Legend Awards

Conheça a lista de pessoas que contribuíram de alguma forma para o legado da Disney.



Começou a Disney D23 Expo, evento organizado pela The Walt Disney Company para celebrar os fãs de seu universo mágico. E logo na abertura já é realizada a cerimônia de entrega do Disney Legends Awards.

Desde 1987, o Disney Legends Award é concedidoparaaquelesque fizeram contribuições extraordinárias para o legado da Disney.

Os selecionados levam para casa uma escultura Disney Legends e participam de uma cerimônia onde imprimem as mãos em um molde. Posteriormente, as impressões esculpidas em bronze são exibidas no Disney Legends Plaza, na sede da empresa, em Burbank, na Califórnia.

D23 Expo Disney Legends Awards: Anthony Anderson

O norte-americano Anthony Anderson começou desde cedo a se dedicar à carreira de ator. Um de seus trabalhos de maior destaque é como Andre “Dre” Johnson na série Black-ish.

D23 Expo Disney Legends Awards: Kristen Bell

O primeiro trabalho de Kristen Bell no universo Disney foi dublar o personagem Hiromi em The Cat Returns (2005), do clássico Studio Ghibli. No entanto, foi dublando a princesa Anna na franquia Frozenque ela conquistou de vez o público.

D23 Expo Disney Legends Awards: Chadwick Boseman

O propósito de representar cada vez mais os artistas e a população negra se refletia na escrita, na direção, na atuação e no ativismo de Chadwick Boseman. Ele entrou no Universo Cinematográfico Marvel (MCU) para ser – para sempre – o rei T’Challa de Pantera Negra.

O longa teve grande impacto social e cultural, sendo bem recebido pelo público e pela crítica. Recebeu também sete indicações ao Oscar®, incluindo a primeira indicação de Melhor Filme para a Marvel Studios.

Infelizmente, Boseman morreu em 28 de agosto de 2020, e acabou participando apenas de uma parte do sucesso e do prestígio conseguido pela produção.

D23 Expo Disney Legends Awards: Rob’t Coltrin

Rob’t Coltrin entrou na Walt Disney Imagineering em 1990 e passou por diversos setores conceituais. Em 2019, ele se aposentou do cargo de diretor executivo de criação.

D23 Expo Disney Legends Awards: Patrick Dempsey

Patrick Dempsey tem uma longa e prolífica carreira que vai de bem-sucedidos papéis em séries de TV até o protagonista de Encantada (2007) – e de sua sequência, Disenchanted (2022).

D23 Expo Disney Legends Awards: Robert Price “Bob” Foster

Em 1956, Bob Price se uniu ao setor jurídico da Walt Disney Productions. Ele teve papel fundamental na negociação do terreno onde hoje funciona o Walt Disney World Resort.

D23 Expo Disney Legends Awards: Josh Gad

Josh Gad derreteu o coração dos fãs dando voz ao simpático Olaf na franquia Frozen.

D23 Expo Disney Legends Awards: Jonathan Groff

Conhecido por suas habilidades no teatro, cinema, televisão e palcos, Jonathan Groff chamou a atenção do público atuando na Broadway.

D23 Expo Disney Legends Awards: Don Hahn

Desde 1976, Don Hahn atua em diversos projetos da Disney. Ele produziu animações clássicas como A Bela e a Fera (1991), O Rei Leão (1994) e O Corcunda de Notre Dame (1996).

D23 Expo Disney Legends Awards: Doris Hardoon

D23 Expo Disney Legends Awards: Idina Menzel

Cantora, atriz, compositora e filantropa, Idina Menzel fez sua carreira na Broadway. Menzel interpretou Shelby Corcoran na série Glee e Nancy Tremaine em Encantada (2007).

D23 Expo Disney Legends Awards: Chris Montan

Trabalhando na The Walt Disney Company desde 1984, Chris Montan se tornou vice-presidente de música para cinema e televisão.

D23 Expo Disney Legends Awards: Ellen Pompeo

A atriz Ellen Pompeo atua em Greys Anatomy (disponível no Star+) um famoso drama médico, considerado o mais longevo da televisão.

D23 Expo Disney Legends Awards: Tracee Ellis Ross

Filha de Diana Ross, Tracee Ellis Ross conquistou o público como a Dra. Rainbow (Bow) Johnson na série de comédia Black-ish. Pelo papel, Tracee foi indicada cinco vezes ao Emmy®de Melhor Atriz em Série de Comédia.