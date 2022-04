5 filmes live-action da Disney para assistir e se encantar

Confira cinco clássicas animações Disney que ganharam lindas versões live-action para ver (ou rever) em família. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!





Alguns filmes clássicos da Disney viraram maravilhosas produções em live-action, feitas com muito cuidado e tecnologia para reproduzir no mundo real toda a magia das animações.

Para entender melhor, um filme live-action significa que ele é uma produção gravada com atores e cenários reais, fazendo uma releitura do que foi criado em animação. Do mundo de fantasia da princesa Cinderela a selva de Rei Leão, tudo é reproduzido com maestria.

Veja uma seleção de 5 filmes live-action de clássicos Disney disponíveis exclusivamente no Disney+.







Mulan (2020)





Baseado na animação Mulan, de 1998, o último longa live-action produzido pela Disney traz a história de Hua Mulan, a determinada filha mais velha de uma família. Mulan resolve tomar o seu lugar de seu pai, que está doente, e se disfarça de homem para servir no Exército Imperial Chinês.

A história é baseada em um poema chinês cheio de heroísmo e emoção. O longa de 2020 tem Liu Yifei no papel de Mulan e Donnie Yen como Comandante Tung. O filme é dirigido por Niki Caro.









O Rei Leão (2019)





Um dos maiores sucessos da Disney, a animação O Rei Leão (1994) também ganhou sua versão realista em um novo filme produzido com alta tecnologia, animais reais e belas locações.

O longa em live-action conta a trajetória de Simba, um jovem leão que é destinado a se tornar o rei da selva, mas que vive inúmeras aventuras em seu caminho, tendo que superar uma grande perda provocada pelas armadilhas de seu tio Scar.

Na versão original, o ator Donald Glover narrou a voz de Simba e a cantora Beyoncé fez a narração da personagem Nala. No Brasil, os dois foram dublados pelo ator Ícaro Silva e pela cantora Iza, respectivamente.









Dumbo (2019)





A bela história do elefantinho que nasce com as orelhas grandes (e mágicas) – e é um clássico da animação de 1941 –, ganhou uma versão live-action emocionante em 2019. A aventura se desenvolve nos Estados Unidos pós-Primeira Guerra Mundial, quando Holt Farrier, um ex-soldado e artista circense, volta ao circo após perder um braço.

Viúvo, ele precisa cuidar dos dois filhos e é designado para tomar conta de uma elefanta que dá à luz um bebê elefante. O pequeno Dumbo espanta a todos por suas enormes orelhas – que mais tarde, vão possibilitar que ele voe! O longa de 2019 tem no elenco Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton e Danny DeVito.







A Bela e a Fera (2017)





Fantasia e romance marcam A Bela e A Fera, que teve sua animação realizada em 1991. O filme em live-action reproduz fielmente a magia da história de Bela, moradora de uma pequena aldeia francesa e que tem seu pai capturado pela Fera.

A jovem decide, então, entregar sua vida à Fera em troca da liberdade do pai. E é no castelo do temido ser que Bela faz uma descoberta. Fera é, na verdade, um príncipe que precisa de amor para voltar a ser humano de novo. A produção tem Emma Watson, como Bela, e Dan Stevens, como a Fera.









Cinderela (2015)





Uma das histórias mais clássicas de princesas Disney, Cinderela ganhou uma bela versão live-action em 2015, dirigida pelo premiado ator, roteirista e diretor Kenneth Branagh.

Inspirado na animação de 1950, o filme traz no papel título a atriz Lily James, que dá vida à jovem Elle. A jovem sofre nas mãos da madrasta (Cate Blanchett) após perder o pai. O longa tem ainda no elenco Helena Bonham Carter como a Fada Madrinha e Richard Madden, como o príncipe.