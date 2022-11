Conheça histórias que debatem o preconceito e celebram o protagonismo preto.



20 de novembro é marcado por ser o Dia da Consciência Negra. Contudo, o mês inteiro é dedicado a combater o racismo e dar visibilidade à cultura preta.

E o Disney+ tem ótimos filmes e séries que trazem tanto o protagonismo negro quanto debates essenciais sobre preconceito e representatividade.

Veja, a seguir, quatro ótimas sugestões para diferentes públicos e idades:









Pantera Negra: onde o afrofuturismo e a cultura ancestral se encontram

O longa Pantera Negra fez história no cinema mundial em 2018. E não por ser uma história de super-herói, mas, justamente, pela representatividade nas telonas.



Em Wakanda, todos são felizes, vivem em uma nação com tecnologia avançada, educação exemplar e socialmente harmoniosa. T’Challa (Chadwick Boseman), o protagonista, é o Rei e um super-herói.

É ele quem tenta proteger seu povo quando sua nação, até então desconhecida do resto do mundo, se torna alvo das grandes potências, que ficam cientes do poder econômico do vibranium, mineral abundante no local.

Isso sem mencionar o grandioso elenco e produção, que reúne alguns dos maiores nomes de artistas negros de todo o mundo. Não à toa que o longa foi indicado a sete prêmios Oscar® – incluindo Melhor Filme.









Anos Incríveis: uma nova visão para uma conhecida história

Anos Incríveis, de 2021, é um reboot da aclamada produção de mesmo nome dos anos 1980. Agora, é uma família negra de classe média que protagoniza a série.



Don Cheadle faz a narração, como a versão adulta de Dean (Elisha “EJ” Williams), um menino de 12 anos que vive com seus pais e irmã em Montgomery, no Alabama, no final dos anos 1960.

Ao lembrar o passado, o público conhece a perspectiva cheia de imaginação do garoto, além de esperança e humor, em um contexto social em que muitas lições são aprendidas ao longo do caminho.









Black is King: Beyoncé resgata a realeza e a ancestralidade negra

Revisitando lições de O Rei Leão, Beyoncé inspira jovens através da jornada de um rei pelo amor, pela traição e em busca da auto identidade.



Guiado por seus ancestrais e com os ensinamentos passados pelo pai e por seu amor de infância, ele busca recuperar seu lar e o trono.

Black is King, de 2020, destaca a beleza da tradição e da excelência preta e conta com poderosas vozes negras de hoje, agora detentoras de seu próprio poder. É um encontro de culturas e crenças compartilhadas por gerações.

É também uma história sobre como as pessoas mais destruídas têm um dom extraordinário e um futuro repleto de propósito.









Estrelas Além do Tempo: uma história real sobre o racismo na ciência

Nem todo mundo sabe que a ida do homem ao espaço contou com a inteligência e a participação fundamental de três mulheres negras: Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson.



Vividas por Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monáe, respectivamente, o longa Estrelas Além do Tempo, de 2016, mostra como elas foram o cérebro por trás de uma das maiores operações da história da NASA: o lançamento do astronauta John Glenn em órbita.

No entanto, a conquista não foi fácil para nenhuma delas. Além do racismo de um Estados Unidos em plena segregação racial, as três ainda precisavam lidar com o machismo vigente na sociedade.

E, mesmo assim, elas seguiram adiante, em uma conquista que surpreendeu o mundo e inspirou gerações a terem ambições.