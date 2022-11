Dia da Consciência Negra: celebre as histórias negras no Disney+

Em 20 de novembro, data que lembra anualmente a igualdade racial, é possível conferir uma seleção de títulos no serviço de streaming.

O Dia da Consciência Negra marca a importância da vida e da cultura de pessoas pretas no Brasil. É também um dia para reforçar o combate ao racismo e ao preconceito e pedir por mais representatividade.

Para marcar ainda mais este 20 de novembro, o Disney+ conta com uma área em seu streaming que dá ainda mais destaque às grandes produções relacionadas com a temática: é o canal Celebre as histórias negras.

No Disney+, é possível se aventurar por diferentes séries e filmes que têm protagonismo negro. Conheça os destaques:









Celebre histórias negras: séries e especiais com personagens marcantes





Nesta área, é possível encontrar títulos da ficção e outros que retratam a vida real. Para refletir sobre a causa negra, o Disney+ apresenta especiais como Critter Fixers: Country Vets, sobre dois veterinários negros que administram um hospital, e Reflexões sobre a Vida com Robin Roberts, que mostra conversas com mulheres inspiradoras.

O entretenimento fica ainda mais completo com séries como Soldado Invernal e Black Is King, o álbum visual de Beyoncé.







Celebre histórias negras: filmes e animações de diferentes décadas

O protagonismo negro é destacado por diferentes produções nessas áreas, que englobam de desenhos a séries de sucesso da televisão. Protagonistas negros como Eddie Murphy estão em filmes como Mansão Mal-Assombrada; já Chadwick Boseman é o eterno Pantera Negra.



Outras séries também destacam a igualdade racial, como As Visões da Raven e Gênio do Barulho.











Celebre histórias negras: mulheres protagonistas e criatividade negra

Outros dois destaques da área Celebre Histórias Negras mostram também as mulheres que fazem frente a esse movimento, protagonizando produções como o clássico filme Mudança de Hábito, estrelado por Whoopi Goldberg, e A Cor da Amizade, produção do ano 2000 feita pelo Disney Channel sobre a história de amizade entre duas garotas – uma dos Estados Unidos e outra da África do Sul.

Por fim, o Disney+ conta ainda com especiais sobre Cynthia Lusk, diretora de Produção Internacional da Pixar, e Kemp Powers, o escritor de da premiada animação Soul.