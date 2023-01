Critics Choice Awards premia Pantera Negra: Wakanda Para Sempre e Angela Bassett

Produção da Marvel Studios se destacou nos cinemas de todo o mundo e chega em breve ao Disney+.

A noite do último domingo, dia 15 de janeiro, foi de celebração do Critics Choice Awards. Diversas produções da Disney estiveram entre os indicados. Contudo, foi Angela Bassett, por Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, quem levou para casa uma das estatuetas.

Considerado um dos termômetros para o Oscar®, o evento elegeu os melhores da TV e do cinema segundo a associação de críticos de Hollywood.





Angela Bassett ganhou por sua atuação em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre





O longa Pantera Negra: Wakanda Para Sempre foi um dos grandes lançamentos cinematográficos de 2022. A produção da Marvel Studios concorreu a diversos prêmios, incluindo Melhor Canção Original e Melhor Atriz Coadjuvante.

Nesta última categoria, a atriz Angela Bassett foi a premiada por seu trabalho no papel de Rainha Ramonda, mãe de T’Challa (Chadwick Boseman) e Shuri (Letitia Wright). O filme conquistou, ainda, o prêmio de Melhor Figurino.





Avatar: O Caminho da Água também é reconhecido no Critics Choice Awards





Antes mesmo de estrear nos cinemas, Avatar: O Caminho da Água, novo filme do diretor James Cameron, já havia recebido indicações a diferentes prêmios.

No Critics Choice Awards, o longa concorreu em seis diferentes categorias, incluindo a de Melhor Filme. E levou para casa a estatueta de Melhores Efeitos Visuais.





Pantera Negra: Wakanda Para Sempre chega em breve ao Disney+





Com Ryan Coogler novamente na direção, o longa conquistou o público do mundo inteiro após sua estreia, em novembro do ano passado.

A produção também homenageia o legado de Boseman, que faleceu em agosto de 2020. O ator viveu o personagem-título no primeiro longa da franquia e, também, em dois filmes da série Vingadores.







Pantera Negra: Wakanda Para Sempre já tem data para estrear no streaming. O filme estará disponível com exclusividade no Disney+ a partir do dia 1º de fevereiro.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!