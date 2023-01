Em breve, será possível reviver a emoção da recente produção da Marvel Studios que conquistou fãs nos cinemas de todo o mundo. Saiba quando o filme chega ao streaming.

O povo de Wakanda se une para proteger sua terra após a morte do Rei T'Challa (Chadwick Boseman) em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre – que em breve será disponibilizado no Disney+.

A recente produção da Marvel Studios trouxe novos atores e personagens, e fez sucesso nas salas de cinema do mundo todo. E agora, é possível ver e rever essa aventura no conforto de casa. Veja, a seguir, mais detalhes da produção:







Pantera Negra: Wakanda para Sempre | Marvel Studios | Trailer Oficial Legendado



Qual é a sinopse de Pantera Negra: Wakanda para Sempre?





No longa que encerra a Fase 4 da Marvel, a Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e a Dora Milaje (entre elas, Florence Kasumba) protegem Wakanda das forças invasoras após a morte do Rei T'Challa.

Enquanto isso, Namor (Tenoch Huerta), o líder dos Talokan – uma nação subaquática também rica em vibranium e que quer permanecer oculta para o mundo – entra em conflito com Wakanda principalmente após o país se tornar o centro das atenções devido ao metal.

Diante desse conflito de interesses, Namor não medirá esforços para defender seu povo – e planeja atacar ferozmente a nação africana.



Resta aos wakandanos se unirem e lutarem para proteger a terra que tanto amam. Para isso, eles contam também com a ajuda de Nakia (Lupita Nyong'o) e Everett Ross (Martin Freeman).

A produção traz ainda com Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livinalli estreando no UCM.







Quando Pantera Negra: Wakanda para Sempre estreia no Disney+?





Pantera Negra: Wakanda para Sempre estreia dia 1º de fevereiro, exclusivamente no Disney+. O filme da Marvel Studios foi escrito e dirigido por Ryan Coogler com a colaboração de Joe Robert Cole no roteiro.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!