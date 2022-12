Conheça as 5 conquistas de Encanto desde o seu lançamento

Lançado há um ano, a animação da Disney vem colecionando prêmios e fãs. Veja as principais realizações do filme!

O filme da Walt Disney Animation Encanto foi lançado há um ano e já pode ser considerado um clássico. O longa fez sucesso não só nos cinemas, como também no Disney+. Além de ter conquistado o Oscar na categoria Animação e, ainda, teve sua trilha sonora no top 200 da Billboard© por sete semanas.

Encanto conta a história dos Madrigal, uma família colombiana com poderes mágicos liderada pela matriarca Alma, cujos filhos e netos receberam dons especiais, exceto a jovem Mirabel.

Só que quando Mirabel descobre que sua família está perdendo os poderes, ela faz de tudo para salvar sua família e a casa mágica nas montanhas.

O filme foi aclamado pela crítica e público por reunir diversão e a rica cultura da Colômbia com uma abordagem sensível para discutir questões intergeracionais e, é claro, por sua trilha sonora cativante.

Saiba mais sobre as conquistas de Encanto ao longo desse um ano desde seu lançamento:





Encanto recebeu importantes prêmios

Encanto recebeu um dos principais prêmios do 94º Oscar®, levando para casa a estatueta da categoria de Melhor Filme de Animação. O prêmio foi entregue aos diretores do longa Byron Howard e Jared Bush, e aos produtores Yvett Merino, a primeira latina indicada e vencedora na categoria, e Clark Spencer.

Foi o segundo Oscar® de Howard e do presidente da Walt Disney Animation Studios, Clark Spencer, que já havia vencido a categoria em 2017 por Zootopia.

Além de receber o prêmio de Melhor Longa-Metragem de Animação, Encanto também recebeu indicações para Melhor Trilha Sonora e Melhor Canção Original por “Dos Oruguitas”.

O filme também venceu na categoria Animação em importantes premiações, como BAFTA®, Annie Awards®, Globo de Ouro®, entre outros.





A trilha sonora de Encanto alcançou o topo nas paradas musicais

A maior parada de hits dos Estados Unidos, a Billboard®, registrou que a trilha sonora de Encanto ficou no top 200 por nove semanas, entre fevereiro e abril de 2022, consagrando oficialmente o sucesso das canções assinadas por Lin-Manuel Miranda.

Apesar de todas as músicas terem feito sucesso, uma em especial se manteve em 1º lugar na parada durante cinco semanas: “We Don’t Talk About Bruno” (“Não Falamos do Bruno”, em português). Com o tempo de permanência na liderança da lista, a canção é considerada o maior hit da história da Disney.

A música é creditada aos atores Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero e Stephanie Beatriz, além do elenco estendido de Encanto.





Encanto também recebeu prêmios por suas músicas

Mas se o Billboard® não é suficiente para provar o quanto a trilha sonora do filme é especial, então que tal relembrarmos que ela foi indicada ao prêmio Grammy®?

A premiação, que ocorrerá em fevereiro de 2023, indicou Encanto para Melhor Trilha Sonora de Compilação para Mídia Visual, além de de Melhor Trilha Sonora. O single de “We Don't Talk About Bruno” também foi indicado para Melhor Canção Escrita para Mídia Visual.

Caso Encanto ganhe o prêmio, seria o primeiro filme de animação da Disney a ganhar o prêmio de Melhor Trilha Sonora de Complicação desde Toy Story 3, de 2011.





Encanto se tornou um fenômeno nas redes sociais

Um dos pontos mais marcantes de Encanto, em um ano de existência, foi seu sucesso nas redes sociais, principalmente no TikTok, pois os fãs fizeram diversos memes e danças ao som de “We Don’t Talk About Bruno” e outras canções do filme.

Cinco músicas diferentes do filme tiveram forte alta na plataforma, com a canção sobre o misterioso parente de Mirabel, Bruno, sendo a mais usada, com mais de 1 milhão de vídeos feitos no TikTok com a música.

A balada acústica “Dos Oruguitas” foi usada em mais de 33 mil vídeos do TikTok, enquanto “The Family Madrigal”, “Surface Pressure” e “What Else Can I Do?” foram usados 311.900, 169.600 e 111.400 vezes, respectivamente.





A representatividade latina de Encanto

Por fim, um dos maiores legados deixados por Encanto foi a sua ampla representatividade latina. O filme é até hoje aclamado por seus personagens complexos e diversos e a representação da cultura colombiana.





“Eu não estava preparada para me ver e ver a textura do meu cabelo refletida na tela”, diz a crítica Ruthy Muñoz, do jornal norte-americano USA Today. “Foi a primeira vez que me senti vista em Hollywood. A família Madrigal foi uma representação maravilhosa da diversidade dentro de nossa cultura”, explicou a jornalista, que tem origem colombiana.



Outros críticos também falaram sobre a complexidade do filme e como ele retrata traumas geracionais de forma delicada. “O filme captura o complicado relacionamento entre as gerações mais velhas e mais jovens nas famílias hispânicas”, contou a crítica Pamela Avila, também do jornal USA Today.

“É difícil viver em um lar multigeracional construído com base na crença de que você deve se encaixar em um determinado molde, e Encanto mostra muito bem isso”, reflete Pamela.