Saiba um pouco mais sobre a versão nacional da canção que fez sucesso na Billboard. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!







Além da canção “Dos Oruguitas”, que concorre ao Oscar® de Melhor Canção Original, a animação Encanto também tem outra música que marcou o público. A faixa “We Don’t Talk About Bruno”,(“Não Falamos do Bruno", em português), ficou no topo das músicas mais ouvidas do ranking Hot 100 da Billboard por mais de três semanas não consecutivas.

O filme foi indicado em três categorias no Oscar® de 2022. Ele concorre ao prêmio de Melhor Trilha Sonora (para a composição musical de Germaine Franco), Melhor Canção Original (para “Dos Oruguitas”, escrita por Lin-Manuel Miranda e interpretada por Sebastián Yatra) e Melhor Filme de Animação.

Veja a seguir algumas curiosidades sobre a música que conquistou os fãs da animação e pode ser conferida no filme, que está disponível no Disney+.

Quem escreveu "Não Falamos do Bruno"





A música foi composta por Lin-Manuel Miranda. Em inglês, ela é cantada por Mauro Castillo e Carolina Gaitán, que também é atriz, juntamente com o restante do elenco que dá voz à família Madrigal. No Brasil, ela é cantada por Veridiana Benassi e Cláudio Galvan, além dos demais participantes do elenco de voz nacional da animação.









Qual é a letra de "Não Falamos do Bruno"









Em português, a canção de Encanto ficou assim:



Não falamos do Bruno, não, não, não



Não falamos do Bruno, mas…

Íamos nos casar (íamos nos casar)

Tudo estava pronto

Não havia uma nuvem no céu (nada de nuvens no céu)

Bruno chegou já tocando o terror (trovão)

Cê quer assumir o meu papel? (Desculpa, mi vida, vai lá)

Bruno diz que vai chover (e adivinha?)

E eu começo a me perder (Abuela, pega a sombrinha)

Já começa a escurecer

(Foi a perfeição, mas desde então)

Não falamos do Bruno, não, não, não

Não falamos do Bruno

Ei, eu cresci com medo de escutá-lo gaguejando

Posso até ouvir o som do Bruno murmurando

Como um som de areia que não para de escorrer

Bruno com seu dom foi nos assustando

Toda a família foi aos poucos pirando

Nossas profecias tão difíceis de entender

Dá pra entender?

Ser abismal, vive no porão

Se chamar o tal, verás o apagão

Quando for dormir, vai te consumir

Não falamos do Bruno, não, não, não

Não falamos do Bruno

Falou: Seu peixe irá morrer

E morreu (não, não)

Previu o meu barrigão

E deu no que deu (não, não)

Me disse: Seu cabelo vai cair

E aconteceu (não, não)

Não vai fugir se a sorte te escolher

Me falou que a vida ideal

No momento viria pra mim

Me falou: Seu poder vai crescer

Como as vinhas deste jardim (hoje Mariano vem aí)

Me falou que o homem pra mim

Não seria só meu, seria de outra

Escuto a sua voz (nem vem)

Escuto a sua voz (não quero ouvir nem um piu)

Ouço a sua voz (não o Bruno)

Sim, sobre o Bruno

Eu tenho que entender quem é o Bruno

Então me diga a verdade, Bruno

Isabela, seu boy chegou (tá na mesa)

Ser abismal

Eu ia me casar (íamos nos casar)

Tudo estava pronto, não havia uma nuvem no céu

(Nada de nuvens no céu)

Bruno chegou já tocando o terror (trovão)

Cê quer assumir o meu papel? (Hoje Mariano vem aí)

Bruno diz que vai chover (e adivinha?)

E eu começo a me perder (Abuela, pega a sombrinha)

Começa a escurecer (foi a perfeição)

Chegou!

Não fale do Bruno, não, não, não (por que eu falei sobre o Bruno?)

Não mencione o Bruno (eu não sei porque eu falei sobre o Bruno)







Sobre o que é o filme Encanto, indicado Oscar® 2022







A animação Encanto conta uma história que se passa na Colômbia. Nela, conhecemos a família Madrigal, que vive em uma casa mágica escondida nas montanhas do país.

Cada Madrigal recebe um dom mágico ainda na infância. Porém, essa dádiva não é dada a todos da mesma forma, e a jovem Mirabel não ganha esta benção. Com o tempo, ela entende que não é o dom que faz dela uma pessoa especial, principalmente quando é a única que pode salvar a magia.

Lançado no Brasil em 2021, Encanto é dirigido por Byron Howard (dos sucessos Enrolados e Bolt: Supercão). Já o roteiro é assinado por Jared Bush, criador das tramas de Zootopia e Moana.