Zootopia: que animais aparecem no filme

Confira uma lista das principais espécies que cada personagem representa no filme de animação da Disney.





Zootopia (2016) é uma comédia animada que você pode encontrar no Disney+. Com um elenco diversificado, os criadores se inspiraram principalmente por espécies de animais africanos.



A seguir, conheça os bichos que serviram de base para a criação desta história:

Que animal é Judy Hopps em Zootopia?

A protagonista Judy é uma coelha europeia. Trata-se de um tipo de mamífero que geralmente é encontrado em diferentes partes do mundo. Na história, ela decide deixar sua vida tranquila no campo para se tornar uma policial na cidade.

Que animal é Nick Wilde em Zootopia?

O companheiro da protagonista, o esperto Nick Wilde, é uma raposa vermelha. É um mamífero carnívoro encontrado na Europa e na América do Norte.



Nick é um personagem que demonstra alto nível de astúcia e inteligência, que estão associados às características deste animal.

Que animal é o Chefe Bogo em Zootopia?

O chefe do departamento de polícia é um búfalo africano, um mamífero que habita as florestas e savanas da África subsaariana. Seu nome vem do fato de terem sido descobertos nessa região da África do Sul.

Que animal é o Mr. Big em Zootopia?

O Mr. Big é um musaranho, um tipo de pequeno roedor que pode ser encontrado em quase todo o mundo. Este personagem é inspirado no filme O Poderoso Chefão, pois representa o chefe de uma máfia na zona ártica.

Que animal é o Flecha em Zootopia?

O Flecha é um bicho-preguiça, um mamífero que se caracteriza por seus movimentos lentos e demorados. É um animal que habita as selvas e florestas da América Central e América do Sul.



No filme, Flecha é um funcionário do Departamento de Veículos de Mamíferos, onde Nick e Judy vão no decorrer da história. E, como no animal em que é inspirado, Flecha também é bem lento.

Que animal é o sr. Lontroza em Zootopia?

Emmitt Lontroza é uma lontra de rio, um mamífero carnívoro que pode ser encontrado em quase todo o mundo. Ele é a razão pela qual Judy e Nick se unem, pois ele desaparece misteriosamente depois de se tornar selvagem.

Que animal é Ovina (Dawn Bellwether) em Zootopia?

Bellwether é a vice-prefeita e principal vilã da história. Ela é uma ovelha, um mamífero quadrúpede que é criado em rebanho. A criação de ovinos é praticada em quase todo o mundo.

Que animal é o Prefeito Leãonardo em Zootopia?

Este personagem é um leão. O famoso mamífero conhecido como "o rei da selva" é nativo do deserto subsaariano da África e de uma pequena parte do noroeste da Índia.



Em Zootopia, o prefeito tem um sorriso sedutor e a confiança necessária em suas decisões na cidade.

Que animal é Gazelle em Zootopia?

A estrela pop global apresentada no filme é uma gazela, um tipo de antílope de tamanho médio com pernas muito longas. Conhecida por ser um animal rápido, esta espécie herbívora é nativa da savana africana, embora também seja encontrada no sudeste asiático.

Que animal é Benjamin Garramansa em Zootopia?

O carismático policial Benjamin, que trabalha como recepcionista e repórter de rádio, é um leopardo. Trata-se de um mamífero conhecido por suas grandes habilidades de caça e pela velocidade que podem alcançar durante a corrida.

Quais são os outros animais que aparecem em Zootopia?

Outros personagens que aparecem no filme são Finnick (uma raposa do deserto), Yax (um iaque – espécie parecida com um bisão), Doug (uma ovelha), além de Duke Doninha (uma doninha).