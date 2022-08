Quem é Bruno em Encanto e qual é a sua incrível história

Descubra mais sobre este intrigante personagem da premiada animação. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!

Ganhadora do Oscar® de Melhor Filme de Animação, a animação Encanto conquistou fãs com a família Madrigal. Mas o filme, disponível no Disney+, também traz um misterioso personagem: quem é Bruno?

Descubra a seguir quem é esse enigmático Madrigal – e por que ninguém deve falar dele!

Quem é Bruno Madrigal em Encanto?

A família Madrigal vive em uma casa encantada, em um belo vilarejo escondido em meio às montanhas da Colômbia. Tudo graças à fé de Abuela Alma no poder da Vela Mágica.

Lá, nasceram seus trigêmeos: Julieta, Pepa e o terceiro, Bruno. Ou seja, aquele de quem os demais integrantes não falam é o filho mais novo da Abuela Alma.

Qual é a história de Bruno e por que ninguém deve falar dele?

Enquanto Pepa tem o dom de controlar o clima com suas emoções e Julieta cura qualquer coisa com suas guloseimas, Bruno recebeu um dom que muitos consideraram ruim.

Ele tem visões que mostram o futuro – coisa que não agradou seus familiares ou vizinhos. Quando Bruno teve uma visão com sua sobrinha Mirabel e a Casita, todos concordaram que aquilo era algo terrível demais.

Com isso, Bruno abandonou seu lar e a família. Mas, na verdade, descobre-se que ele passou anos vivendo escondido entre as paredes da Casita porque amava demais todo mundo do clã Madrigal para ir embora.

A história de Bruno é contada na famosa canção “Não Falamos do Bruno”, que se tornou popular. Sua versão original em inglês ficou no topo das músicas mais ouvidas do ranking Hot 100 da Billboard por mais de três semanas não-consecutivas.

Conheça Bruno, Mirabel e toda a família Madrigal de Encanto, no Disney+

Lançado no Brasil em 2021, Encanto conta a história da família Madrigal e da doce Mirabel, que não recebe nenhum dom quando criança. Com o tempo, ela entende que não seria esse dom que faz dela uma pessoa especial, principalmente quando ela é a única que pode salvar a magia.

Encanto é dirigido por Byron Howard (dos sucessos Enrolados e Bolt: Supercão). Já o roteiro é assinado por Jared Bush, criador das tramas de Zootopia e Moana. A produção está disponível no Disney+ também em sua versão sing-along. Não perca!