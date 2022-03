Encanto lança sua versão "sing-along" no Disney+

Versão divertida para cantar e dançar com Mirabel e todos os seus amigos chega nesta sexta (18) ao streaming











Boas notícias chegam para os fãs de “Não Falamos do Bruno” e de toda a trilha sonora de Encanto. A partir de 18 de março (sexta-feira), você poderá curtir a versão “sing-along” do filme no Disney+.



Graças à boa recepção que a animação teve entre os fãs, o serviço de streaming está incluindo este formato que convida a todos para curtir – seja em karaokê, seja sozinho ou na companhia dos seus amigos – e cantar com Mirabel Madrigal e toda a sua família.

Encanto, animação que foi indicada em três categorias do Oscar® 2022, tem oito músicas originais criadas pelo compositor e dramaturgo Lin-Manuel Miranda. Além do sucesso de público “Não Falamos do Bruno”, a música “Dos Oruguitas”, interpretada por Sebastián Yatra, recebeu uma indicação para “Melhor Canção Original” no Oscar® deste ano.





Qual é a história de Encanto

O filme conta a história da família Madrigal, que vive em uma casa mágica nas montanhas da Colômbia. Mirabel, a protagonista, acaba sendo a única da família que não possui um dom mágico, mas os acontecimentos ao longo da animação acabam mostrando que a jovem é a última esperança para que a magia não morra em Encanto.