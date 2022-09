Quem canta as músicas de Encanto em português

Conheça quem são os responsáveis pela divertida trilha sonora que segue a história da família Madrigal na animação da Disney.

A animação Encanto – disponível no Disney+ – conquistou o público não apenas pela divertida história de Mirabel e da família Madrigal. Suas cores e canções também ganharam o coração dos fãs.

Não é à toa que, além de ganhar como Melhor FIlme de Animação, o longa foi indicado nas categorias Melhor Trilha Sonora, Melhor Canção Original (para “Dos Oruguitas”, de Lin-Manuel Miranda, e interpretada por Sebastián Yatra) no Oscar® de 2022.

Quem canta as músicas de Encanto





As canções da animação foram compostas por Germaine Franco em parceria com Lin-Manuel Miranda. Originalmente em inglês, todas as canções são interpretadas pelo próprio elenco de voz do filme.

Ou seja, os atores que emprestam suas vozes para as personagens também cantam as canções do filme. E, em português, ocorre o mesmo: é o elenco de dublagem quem canta as canções do longa.

A única exceção é a música “Dos Oruguitas”. Em inglês, é Sebastián Yatra quem dá voz a este emocionante tema. Já a versão brasileira ficou a cargo do cantor Felipe Araújo.

