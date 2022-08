As 5 melhores canções de Encanto

Alegre-se com as músicas desta colorida e premiada animação disponível no Disney+.

Não bastasse a própria história de Encanto – animação disponível no Disney+ – ser alegre e repleta de cores, sua trilha sonora garante uma dose a mais de diversão. Com toda a magia dos musicais Disney, pode ser até difícil escolher as melhores canções de Encanto.

Entretanto, desafio dado é desafio aceito. E, na verdade, não é preciso nenhum dom como os dos Madrigal para fazer a escolha: todas as músicas são ótimas!

Com composições de Germaine Franco e Lin-Manuel Miranda, o longa encantou adultos e crianças, chegando a emplacar duas músicas dentre as mais ouvidas dos principais rankings musicais do mundo.

Confira a seguir cinco das melhores canções de Encanto:

1.“Família Madrigal”, a primeira das canções de Encanto

Esta música é, literalmente, o primeiro contato que o público tem com o maravilhoso universo de Encanto. Nela, Mirabel apresenta toda a família e seus respectivos dons.

Em inglês, ela é cantada por Stephanie Beatriz, Olga Merediz e o restante do elenco. Na versão brasileira, Mari Evangelista e Márcia Fernandes se juntam ao elenco de dublagem nesta canção.

2.“Estou Nervosa”, a canção-solo de Luisa

A irmã de Mirabel, Luisa, tem o dom da força. Mas nesta canção intensa fica claro que não se trata apenas da força física, mas da psicológica também.

Sua versão original, “Surface Pressure”, chegou a ficar em 10º lugar dentre as músicas mais ouvidas do ranking Hot 100 da Billboard. No Brasil, Lara Suleiman é quem a canta, enquanto em inglês a voz é de Jessica Darrow.

3.“Não Falamos do Bruno”, a mais ouvida dentre as canções de Encanto



Encanto | "Não falamos do Bruno" | Clipe Oficial Legendado

Composta por Lin-Manuel Miranda, a versão original da faixa ficou no topo das músicas mais ouvidas do ranking Hot 100 da Billboard por mais de três semanas não-consecutivas.

A canção conta a intrigante história de Bruno – e porque não se deve falar dele. Tanto a versão em inglês quanto a brasileira são apresentadas pelos integrantes do elenco de seus respectivos países.

4.“Dos Oruguitas”, a música de Encanto indicada ao Oscar®

Também escrita por Lin-Manuel Miranda, e interpretada por Sebastian Yatra, esta emocionante música representou o longa na premiação da Academia de Cinema norte-americana, concorrendo na categoria de Melhor Canção Original.

No Brasil, a faixa ainda ganhou uma versão especial, na voz do cantor Felipe Araújo.

5.“Vocês”, a declaração de amor da família Madrigal

Todo o elenco de voz do filme se reúne, uma vez mais, para cantar esta emocionante música. Nela, o público acompanha a real magia dos Madrigal: o amor que um sente pelo outro! E, claro, esse amor se espalha para todos os moradores da vila!

Viaje ao som das canções de Encanto no Disney+

Embarque nesta fantástica história que se passa nas montanhas da Colômbia junto à Mirabel e todos da família Madrigal! Encanto está disponível exclusivamente no Disney+ para ver e rever!

Aproveite e escute a trilha sonora completa em português no Spotify. Colorido e divertido, Encanto – e suas canções – é diversão para toda a família.