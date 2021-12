Sertanejo Felipe Araújo canta na trilha de “Encanto”, nova animação da Disney - confira clipe

Além de dar voz ao personagem Mariano, o cantor também interpreta a canção final da produção





Foi lançado hoje o clipe do cantor sertanejo Felipe Araújo para a música “Dos Oruguitas” de Encanto - novo filme da Walt Disney Animation Studios – em cartaz nos cinemas de todo o país. Conhecido por seus sucessos como Espaçosa Demais e Mentira, o cantor acaba de lançar o videoclipe da produção musical, disponível no canal da VEVO Disney Brasil. Além disso, Felipe Araújo dá voz ao personagem Mariano - galã da cidade e futuro noivo de Isabela, a menina prodígio da família e a irmã perfeita de Mirabel - em Encanto.



A trilha sonora do filme original, já disponível nas principais plataformas digitais, inclui oito canções originais do cantor e compositor vencedor dos prêmios Tony® e Grammy® Lin-Manuel Miranda (HAMILTON, MOANA: UN MAR DE AVENTURAS) com música da compositora premiada Germaine Franco (A Chefinha, Te Peguei!).



“Dos Oruguitas” (‘Duas Lagartas’, em tradução livre) é uma música emocionante que fala do amor entre Mirabel e sua Abuela Alma, e apesar das palavras em espanhol será cantada em português pelo cantor. A versão original da música é interpretada pelo cantor colombiano Sebastian Yatra.

Em Encanto, da Walt Disney Animation Studios, Mirabel - a única em sua família sem um dom mágico - descobre que a magia que cerca sua casa está em perigo, e ela pode ser a última esperança de sua família excepcional.