Cavaleiro da Lua: que poderes têm o vilão Arthur Harrow, interpretado por Ethan Hawke

Descubra quais são os poderes incríveis ​​e aterrorizantes do antagonista da nova série da Marvel Studios. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Steven Grant/Marc Spector (assim como Konshu, o deus egípcio da Lua e da vingança que usa os dois como avatar) encontram em Cavaleiro da Lua um antagonista poderoso e temível. É Arthur Harrow, o líder de uma seita que possui poderes mágicos concedidos a ele pela deusa egípcia Ammit.

A seguir, descubra quais são esses poderes:







Cavaleiro da Lua: quais são os poderes que Arthur Harrow tem graças à deusa Ammit





Nos três primeiros episódios da nova série da Marvel Studios, que você pode assistir exclusivamente no Disney+, Arthur Harrow (Ethan Hawke) mostra a seus oponentes o que é capaz de fazer com seus poderes para conseguir o que quer.

Em meio a uma praça cheia de fiéis seguidores de Arthur, Steven Grant conhece o líder da seita e observa com espanto o que ele é capaz de fazer ao pegar nas mãos das pessoas: Harrow julga o coração de quem ele toca! Se ele descobrir, por meio do poder dado por Ammit, que a pessoa tem algo de negativo nelas, ele a aniquila imediatamente, como se estivesse eliminando “o mal do mundo”.

No segundo episódio, Steven/Marc (interpretado por Oscar Isaac) adentra o território inimigo e quando tenta escapar de lá, Arthur ativa o poder do cajado que recebeu de presente da deusa Ammit para convocar os monstruosos chacais “mágicos” que surgem do chão e perseguem o protagonista pelas ruas de Londres.

Já no terceiro episódio, Harrow mostra a Anton Mogart (Gaspard Ulliel) do que é capaz e enfatiza que suas relíquias, assim como o cajado, são todos objetos reais. Através de uma mágica do cajado, Arthur destrói o sarcófago de Senfu com uma explosão de energia.







Cavaleiro da Lua: quando e onde ver os próximos episódios da série





A mais recente produção da Marvel estreia semanalmente no Disney+. Toda quarta-feira, um novo episódio fica disponível no serviço de streaming para os fãs conhecerem cada vez mais sobre as aventuras do Cavaleiro da Lua no antigo Egito.