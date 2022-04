As respostas no episódio 2 de Cavaleiro da Lua: história de Arthur Harrow e aparição de Layla

O segundo capítulo da produção da Marvel Studios revelou novos personagens e histórias por trás dos deuses egípcios. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



No segundo episódio de Cavaleiro da Lua (Moon Knight), disponível no Disney+, foram dadas diversas respostas para alguns dos mistérios e perguntas que ficaram sem solução no primeiro.

Steven Grant encontra saídas para suas perguntas em um container e, finalmente, fica sabendo sobre Marc Spector e sobre Layla El-Faoulya, a mulher do mercenário que é seu alter ego. A seguir, descubra os principais momentos do novo episódio da produção da Marvel Studios.





Steven sai do museu e descobre os pertences de Marc Spector



Steven não desiste e quer mostrar aos colegas que o estrago causado no museu não foi só culpa dele e que foi vítima da perseguição de um "chacal egípcio". Mas suas tentativas de esclarecer as coisas falham e ele acaba sendo demitido do emprego. Grant está certo que o que acontece com ele não é apenas fruto de sua imaginação, e decide ir em busca de respostas.

A solução para suas dúvidas é encontrada em um depósito, onde ele descobre uma bolsa com uma arma, além de muito dinheiro e um passaporte que é a chave de tudo: a existência de Marc Spector.





Layla, mulher de Marc e companheira de aventura



Entre a insistência de Spector para que Steven entregue seu corpo às vozes e aparições do deus Khonshu, aparece Layla. A mulher de Marc pede explicações a Steven (pensando ser seu marido) sobre o escaravelho dourado que ele esconde. Por muito tempo, os dois procuraram o objeto juntos. "O escaravelho apontando para o shabti de Ammit. Foi por isso que lutamos juntos", repete Layla.

No entanto, Grant não sabe mais como explicar que ele não é a pessoa que ela pensa ter encontrado. A discussão é interrompida por uma batida na porta do apartamento de Steven.





Cavaleiro da Lua: A verdade por trás de Arthur Harrow



O que Steven pensou ser uma batida feita por dois detetives, devido aos danos no museu, terminou sendo um sequestro por um grupo de seguidores de Arthur Harrow, que o levaram para uma cidade estranha.

Enquanto Khonshu insiste para que Steven desista de seu corpo e mate Arthur, Harrow revela que foi um dos avatares do deus egípcio, mas agora o rejeita e segue Ammit. Khonshu e Harrow deixam claro quais são suas crenças quando se trata de julgar as pessoas: "Eu ataco aqueles que fizeram mal, eu sou a verdadeira justiça", adverte Konshu a Steven.

Já Harrow quer recuperar o item para abrir o túmulo da divindade que venera e trazê-la de volta: “Ammit arranca o mal pela a raiz, lançando seu julgamento antes que qualquer mal seja feito. É por isso que temos que ressuscitá-la", diz o vilão a Steven, ainda acreditando que ele está com o escaravelho dourado.





Um novo traje entra em cena e surge um novo destino para Marc

Steven e Layla, que estavam com o escaravelho, escapam de Harrow. Nesse meio tempo, Grant consegue invocar um novo traje, todo branco. A vestimenta protege Steven e concede a ele a força do Cavaleiro da Lua, a qual ele usa para salvar sua vida antes de dar o controle de seu corpo a Marc.

O líder do misterioso culto acaba recuperando o escaravelho e revelando que a justiça não é a única coisa que interessa para ele.

Marc promete a Konshu chegar antes do vilão ao túmulo de Ammit. O deus diz para o mercenário que o protegerá com todas as suas forças, mas se pergunta se vale a pena. "Eu sei que você gosta do trabalho que estou lhe oferecendo, precisamos um do outro", diz Konshu a Marc.