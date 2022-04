5 curiosidades sobre Ethan Hawke, o Arthur Harrow de Cavaleiro da Lua

Ethan Hawke encara pela primeira vez um personagem dos Estúdios Marvel em Cavaleiro da Lua. Saiba mais sobre a vida e a carreira do ator.





Com mais de 35 anos de carreira, Ethan Hawke topou o desafio de viver seu primeiro personagem do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) na série Cavaleiro da Lua, exclusiva do Disney+. Ele dá vida a um dos antagonistas da história: Arthur Harrow.

O ator, que já interpretou personagens dramáticos, policiais e até de ficção científica, coleciona prêmios e histórias ao longo da vida. Confira 5 curiosidades sobre Ethan Hawke.





Quantos anos tem Ethan Hawke e como ele começou a carreira de ator





Ethan Green Hawke nasceu em 6 de novembro de 1970 em Austin, Texas, e hoje tem 51 anos. Seus pais, Leslie Carole Green e James Steven Hawke, eram estudantes da Universidade do Texas e acabaram se divorciando quando Ethan tinha 5 anos.

A mãe do ator o criou sozinha por cinco anos, mudando de cidade em cidade pelo país, até se casar novamente em 1981, e se estabelecer em Princeton Junction, Nova Jersey.

A atuação entrou na vida de Ethan Hawke ainda na adolescência, quando ele teve aulas de teatro no McCarter Theatre, no campus da Universidade de Princeton (onde também ficava sua escola, a Hun School of Princeton). Sua mãe o autorizou a fazer um teste para um filme de sci-fi adolescente e ele passou, iniciando em 1985 sua primeira experiência no cinema. O primeiro filme de destaque de Ethan Hawke – e que mudou sua vida tornando-o mais conhecido – foi o drama clássico Sociedade dos Poetas Mortos, de 1989.







Como é o personagem de Ethan Hawke em Cavaleiro da Lua





Estreante no Universo Marvel, Ethan Hawke interpreta o “antagonista filosófico” de Cavaleiro da Lua: Arthur Harrow. Isso porque o vilão é o líder de um culto misterioso à deusa egípcia Ammit e exerce grande influência em seus seguidores.

Arthur Harrow enfrentará Khonshu e Marc/Steven no primeiro episódio. Seu personagem transita entre dois mundos – o dos humanos e o dos deuses – travando uma guerra por vingança de acontecimentos passados.





Quantas vezes Ethan Hawke foi indicado ao Oscar®





Ethan é um dos atores mais produtivos de Hollywood, tendo participado de diversos filmes que lhe renderam prêmios e indicações, muitos deles da indústria cinematográfica independente.

Mas seu talento também foi reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que indicou o ator quatro vezes para concorrer à cobiçada estatueta, sendo duas delas como Melhor Ator Coadjuvante e duas como roteirista na categoria de Melhor Roteiro Adaptado. Sua última indicação foi no Oscar® 2015, pelo drama Boyhood.







Qual a profissão dos sonhos de Ethan Hawke?





Na infância, Ethan sonhava em ser escritor, mas se apaixonou pela atuação e seguiu a carreira desde a adolescência. Com o tempo e já estabelecido como ator, ele passou também a escrever e se tornou co-autor de roteiros de alguns de seus filmes.

Ethan Hawke realizou seu sonho e escreveu alguns livros: “The Hottest State” (1996), “Ash Wednesday” (2002), “Rules of Knight” (215) e “A Bright Ray of Darkness” (2021). E ainda é co-autor de duas graphic-novels com o ilustrador Greg Ruth: “Indeh: A Story of the Apache Wars” (2016) e “Meadowlark: A Coming-of-Age Crime Story”.





Quantos casamentos e quantos filhos teve Ethan Hawke







O ator está em seu segundo casamento e tem quatro filhos. Ethan conheceu sua primeira mulher, a também atriz Uma Thurman, em 1997, durante as filmagens de um filme de ficção científica. Eles se casaram e tiveram dois filhos: Maya Hawke, também atriz, e Levon Roan Thurman-Hawke.

O casal de estrelas se separou em 2003 e Ethan casou novamente em 2008, com a ex-babá de seus filhos mais velhos, Ryan Shawhughes (hoje Hawke). Com Ryan, ele teve outras duas filhas: Clementine Jane Hawke e Indiana Hawke.