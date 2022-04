Cavaleiro da Lua: o que é importante saber antes do segundo episódio

Nesta quarta-feira chega ao Disney+ mais um episódio da nova produção da Marvel Studios. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

O primeiro episódio de Cavaleiro da Lua, disponível no Disney+, deixou todos com vontade de saber mais sobre as histórias por trás das diferentes personalidades de Steven Grant (Oscar Isaac). Após a estreia, ficamos sabendo um pouco mais sobre a rotina de vida de Steven, o transtorno dissociativo de identidade que o atormenta e os estranhos acontecimentos que o perturbam.

O episódio mostrou que ele não é apenas o funcionário da loja de presentes de um museu, em Londres. Steven também sofre com vários flashbacks e vivencia alterações no tempo que não consegue controlar e que acabam atrapalhando sua rotina, como a de cuidar de seu peixinho dourado e não faltar a um encontro.

Outra curiosidade que foi apresentada sobre o personagem é que todas as noites ele se sente obrigado a se amarrar na cama, trancar a porta do apartamento com correntes, além de tentar se manter acordado jogando quebra-cabeça ou lendo livros. Tudo isso para não adormecer e acabar acordando em lugares os quais não faz a menor ideia de onde está.

Durante esses “sonhos”, Grant escuta a voz do deus Khonshu pedindo que "entregue seu corpo", ao mesmo tempo em que “acorda” em lugares onde ele precisa lutar por sua vida, dirigir com uma arma na mão e carregar um escaravelho dourado – tudo isso sem entender o porquê de fazer isso ou de seguir as instruções da voz.







Arthur Harrow, o líder do culto à deusa egípcia Ammit





No primeiro episódio também conhecemos Arthur Harrow, o líder de um culto à deusa egípcia Ammit.

Sempre carregando consigo uma bengala e tendo uma balança tatuada no braço, ele “julga” a bondade das pessoas, condenando-as à morte pelo mínimo de mal que carregam dentro de si. Quando ele percebe a presença de Steven, acaba chamando-o de mercenário e pede que Grant devolva um certo escaravelho de ouro. É aí que começa uma perseguição aterrorizante pelos Alpes.







O telefonema que revela a existência de Marc Spector





Tudo parece ter voltado ao normal no apartamento de Steven, mas certos sinais seguem atormentando o protagonista. “Steven, pare de procurar”, uma voz o avisa enquanto ele se olha no espelho.

Logo, ele encontra um celular que não é o seu e recebe uma ligação de uma mulher que o chama pelo nome de “Marc”. O pânico volta a dominar o corpo de Steven e ele começa a passar por uma alucinação, enquanto percorre os corredores e chega ao elevador de seu prédio.







Marc Spector pede o “controle” do corpo de Steven





Diante dessas situações estranhas que vão se desenrolando ao longo do episódio, parece não haver respostas para Steven. Ele começa a ser perseguido no museu e se sente totalmente transtornado com a presença de Harrow no local. O líder de um culto o julga e exclama: “Há caos dentro de você”. Diante de uma ameaça, Marc Spector pede a Steven o “controle” de seu corpo, tornando-se então o Cavaleiro da Lua.