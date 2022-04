Saiba o dia e horário de estreia dos novos episódios de Cavaleiro da Lua no Disney+

A série da Marvel estreia novos episódios semanalmente. Descubra aqui quando eles são adicionados na plataforma de streaming.



Após a estreia dos dois primeiros episódios, os fãs de Cavaleiro da Lua aguardam ansiosamente a chegada do terceiro capítulo no Disney+ para saber mais sobre as aventuras de Steven Grant (Oscar Isaac) na recente produção da Marvel Studios.

Depois que Steven descobre que compartilha seu corpo com o ex-mercenário Marc Spector (que por acaso é o avatar do deus egípcio Konshu), ele não pode deixar de entrar em sérios problemas que o enviam a uma perigosa jornada ao antigo Egito. Como se isso não bastasse, ele também ganha um novo inimigo: Arthur Harrow (Ethan Hawke), que é o líder de uma seita que cultua a deusa egípcia Ammit.

Quais serão os próximos desafios que Steven enfrentará em sua jornada para o desconhecido? Descubra abaixo que horas os novos episódios de Cavaleiro da Lua estreiam no Disney+:





Cavaleiro da Lua: dias e horários dos novos episódios no Disney+





Toda quarta-feira, um novo episódio de Cavaleiro da Lua é disponibilizado no serviço de streaming. Confira, então, o calendário de estreias dos próximos episódios:

Episódio 3 : 13 de abril

: 13 de abril Episódio 4 : 20 de abril

: 20 de abril Episódio 5 : 27 de abril

: 27 de abril Episódio 6: 4 de maio

Quanto aos horários, cada novo episódio de Cavaleiro da Lua fica disponível no Disney+ a partir das 2h da madrugada de quarta-feira no Brasil (horário de Brasília).