As estreias do Disney+ que você não pode perder em 2023

Dê uma olhada na enorme e variada lista de títulos que chegarão ao catálogo do Disney+ no próximo ano. Além disso, confira os próximos lançamentos da Disney nos cinemas.

As aventuras, as emoções e toda a magia da Disney continuam no próximo ano. A seguir, descubra quais são os principais filmes, séries, animações e live-actions que chegarão ao Disney+ em 2023.



Estreias do Disney+ da Pixar



Elemental

Esta é a história de imigrantes que perseguem seus sonhos em belos bairros, onde se reúnem com seus idiomas e culturas diferentes. Chegará aos cinemas do Brasil em 15 de junho de 2023.



Win Or Lose

Esta produção será a primeira série longa animada da Pixar. Ela contará a história dos Pickles, um time de softball do ensino médio que se prepara para o jogo do campeonato. Chegará ao catálogo do Disney+ em 2023.



Estreias do Disney+ da Walt Disney Animation Studios







Mundo Estranho

O filme de animação centra-se nos Clades, uma lendária família de exploradores que tentam navegar por uma terra desconhecida ao lado de uma equipe de criaturas incríveis. O longa estreia nos cinemas dia 24 de novembro de 2022.



Wish

Ambientada em Rosas, o reino dos desejos, a obra conta a história de Asha, uma garota otimista de 17 anos com uma inteligência afiada que se preocupa infinitamente com sua comunidade.

O filme de animação é outra produção prevista para chegar aos cinemas em 2023.



Iwájú

Ambientada em Lagos, na Nigeria, Iwájú, é uma série original que conta a história de Tola, uma jovem herdeira da próspera ilha, assim como sua melhor amiga Kole, uma autodidata especialista em tecnologia, e seu querido filho, que vive no continente. Estreia no Disney+ em 2023.



Produções em live-action da Disney que estreiam no Disney+ em 2023







A Pequena Sereia

Dirigido por Rob Marshall e escrito por Oscar David Magee, A Pequena Sereia apresenta a história da jovem e apaixonada Ariel (Halle Bailey) e seu desejo por novas aventuras além-mar.

Jonah Hauer-King (Príncipe Eric), Art Malik (Sir Grimsby), Noma Dumezweni (Rainha Selina), Javier Bardem (Rei Tritão) e Melissa McCarthy (Úrsula) são algumas das figuras que integram o elenco.

O filme em live-action chegará aos cinemas do Brasil em 25 de maio de 2023.



Peter Pan e Wendy

Personagens da história clássica retornam, mas de uma maneira totalmente nova. Alexander Molony (Peter Pan) e Ever Anderson (Wendy) são os protagonistas enquanto Jude Law interpreta o icônico Capitão Gancho.

A trama mergulha na história de Wendy e no momento em que ela decide se juntar a Peter em uma jornada mágica para a Terra do Nunca.

Além disso, a história por trás da rivalidade com um dos vilões mais memoráveis ​​da Disney é revelada. Dirigida por David Lowery, a produção pode ser vista no Disney+ em 2023.



Haunted Mansion

Inspirada na clássica atração do parque temático da Disney, esta história fala de uma mulher e seu filho, que recrutam um grupo de supostos especialistas espirituais para ajudar a livrar sua casa de ocupantes sobrenaturais.

Jamie Lee Curtis interpreta Madame Leota no filme, que também é adicionado à lista de lançamentos planejados para 2023.



Estreias do Disney+ da Marvel Studios







Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, dirigido por Ryan Coogler, é o filme que marca o fim da Fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Na produção, a rainha Ramonda (Angela Bassett) e os wakandanos tentam proteger sua nação das potências mundiais após a morte do rei T'Challa (Chadwick Boseman). Paralelamente, apresenta-se a nação submarina de Talokanil, comandada por Namor (Tenoch Huerta).

O elenco também inclui Letitia Wright (Shuri), Winston Duke (M'Baku), Danai Gurira (Okoye), Florence Kasumba (Ayo), Dominique Thorne (Riri Williams), Michaela Coel (Aneka), Mabel Cadena (Namora) e Alex Livanalli (Attuma).

O longa-metragem da Marvel Studios estreia dia 10 de novembro nos cinemas.



Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

A Fase 5 começa com um filme que promete emocionar o público com a introdução de mais um supervilão.

Em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, Scott Lang/Homem-Formiga (Paul Rudd) e Hope Van Dyne/Vespa (Evangeline Lilly) viajam de volta ao Reino Quântico, encontrando o temível Kang (Jonathan Majors) ao longo do caminho.

Dirigido por Peyton Reed, o filme será lançado em 16 de fevereiro de 2023 nos cinemas.



Invasão Secreta

Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Skrull Talos (Ben Mendelsohn) estão de volta em Invasão Secreta, outra série original da Marvel Studios que chega ao Disney+ em 2023.

Na trama, os personagens enfrentam uma facção de metamorfos Skrulls que vem se infiltrando na Terra há anos. A produção também contará com atuações de Olivia Colman, Emilia Clarke e Kingsley Ben-Adir.







Invasão Secreta | Marvel Studios | Trailer Oficial Legendado | Disney+





Guardiões da Galáxia Vol. 3

O amado grupo de super-heróis volta à ação, mas com novos e diferentes desafios.

Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt) ainda triste pela perda de Gamora (Zoe Saldaña) reúne sua equipe para defender o universo mais uma vez, em uma missão que pode significar o fim dos Guardiões – se não for realizada com sucesso.

Além de Pratt, o elenco inclui Karen Gillan (Nebula), Pom Klementieff (Mantis), Sean Gunn (Kraglin), Dave Bautista (Drax), Bradley Cooper (voz de Rocket), Vin Diesel (voz de Groot), entre outros.

James Gunn é o diretor de Guardiões da Galáxia Vol. 3, que chegará aos cinemas em maio de 2023.







Loki - Temporada 2

O final da temporada 1 de Loki deixou o público com muitas perguntas, mas isso será resolvido em 2023, com a chegada da temporada 2 ao Disney+.

Com Tom Hiddleston (Loki), Owen Wilson (Mobius) e Sophia Di Martino (Sylvie) novamente no elenco, a produção retornará para contar como a história do Deus das Mentiras continua em sua batalha contra a Autoridade de Variância Temporal.



Echo

A origem de Maya López (Alaqua Cox) é contada na série Echo. Após os implacáveis ​​eventos nos quais se envolveu em Nova York, a jovem retorna à cidade em que nasceu e confronta seu passado.

Lá, ele precisará se reconectar com suas raízes nativas norte-americanas e abraçar o significado de família e comunidade se quiser seguir em frente.

Dirigida por Sydney Freeland e Catriona McKenzie, a série chegará ao Disney+ no final de 2023.



The Marvels

The Marvels reúne as super-heroínas Carol Danvers/Capitã Marvel (Brie Larson), Monica Rambeau (Teyonah Parris) e Kamala Khan/Ms. Marvel (Iman Vellani) em uma aventura fantástica.

Sob a direção de Nia DaCosta, o longa-metragem chegará aos cinemas do Brasil em julho de 2023.



Ironheart

Além de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, Coogler também é produtor executivo de Ironheart, série que vai mergulhar na história de Riri Williams (Coração de Ferro), interpretada por Dominique Thorne.

Na história, Riri é uma jovem inventora engenhosa, que está determinada a criar a armadura mais avançada que o mundo já viu. Também confirmado no elenco está o ator Anthony Ramos no papel de Parker Robbins/The Hood.

A nova série poderá ser vista no Disney+ em 2023. Mas lembre-se que o Disney+ é a casa da Marvel. Por isso, todos os filmes, séries, curtas e animações da franquia podem ser encontrados no serviço de streaming.



Estreias do Disney+ de Star Wars



The Mandalorian - Temporada 3

Na nova temporada de The Mandalorian, Din Djarin (Pedro Pascal), o Mandaloriano, e Grogu se encontram novamente e continuam sua jornada pela Galáxia sem lei. Os novos capítulos vão estrear em 2023, exclusivamente no Disney+.

Além de Pedro Pascal, Katee Sackhoff (Bo-Katan Kryze), Amy Sedaris (Peli Motto), Giancarlo Esposito (Moff Gideon) e Emily Swallow (a Armeira) retornam ao elenco.







A nova temporada de The Mandalorian chega em 2023



Star Wars: The Bad Batch - Temporada 2

A série animada Star Wars: The Bad Batch chega com mais episódios ao Disney+ em janeiro de 2023.

Após os eventos da temporada 1, Kamino e o Bad Batch continuam sua jornada pelo Império após a queda da República. Entre amigos e inimigos que estão a caminho, eles realizarão missões emocionantes que os levarão a lugares inesperados e perigosos.

A produção tem Dave Filoni, Carrie Beck, Athena Portillo, Brad Rau e Jennifer Corbett como produtores executivos. Rau também está atuando como diretor supervisor e Corbett está encarregado do roteiro.







Ahsoka

Ahsoka é uma série em live-action que também chega ao Disney+ em 2023. Após a queda do Império, a ex-Jedi, interpretada por Rosario Dawson, investiga um perigo emergente na vulnerável Galáxia.

Dave Filoni, Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck são os produtores executivos da série. Além disso, Karen Gilchrist atua como co-produtora executiva.