As 5 curiosidades sobre Crosshair, de Star Wars: The Bad Batch

Conheça um pouco mais o clone conhecido por sua personalidade obstinada. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!

Os três primeiros episódios da temporada 2 de Star Wars: The Bad Batch já chegaram ao Disney+. A produção traz a Força Clone 99 em novas e eletrizantes aventuras pela Galáxia.

A história de Hunter e seus aliados, que se auto-intitulam “Mal Feitos” também é permeada por perdas e traições. E uma delas foi a de Crosshair, que, ainda na temporada 1, permaneceu ao lado do Império enquanto os demais desertaram.

Frio e calculista, Crosshair tem uma personalidade bastante peculiar. Veja, a seguir, mais alguns detalhes sobre o personagem:





Crosshair é um excelente atirador





A principal característica do ex-Bad Batcher é sua visão extremamente aguçada. Isso faz com que ele tenha uma alta precisão ao atirar, sendo capaz de neutralizar um alvo mesmo a grandes distâncias.

Sua arma é um rifle 773 Firepuncher.





Crosshair também detesta os clones regulares





Enquanto ainda estava na Força Clone 99, Crosshair chegou a ajudar Anakin Skywalker no planeta Skako Minor. Após cumprida sua missão, ele deixou claro que não gosta nem um pouco dos clones tradicionais – a quem chama de “regs”.





O atirador também tentou executar a Ordem 66





No final das guerras clônicas, o Imperador Palpatine demanda que se execute a Ordem 66. Trata-se de um pedido para exterminar todos os Jedi, Padawans e pessoas sensíveis à Força.

De todos os pertencentes à Força Clone 99, apenas Crosshair tentou executar tal Ordem ao quase matar um Padawan. No entanto, foi impedido por Hunter.





Crosshair abandonou a Força Clone 99





Os “Mal Feitos” desertam do Novo Império após participarem de uma missão para eliminar supostos droides insurgentes.

No entanto, Crosshair preferiu abandonar a Força Clone 99, permanecendo ao lado do Almirante Tarkin para servir ao Império.





Líder de um novo esquadrão, Crosshair capturou seus antigos colegas





Liderando uma nova unidade chamada Esquadrão de Elite, Crosshair passou a caçar seus antigos companheiros. Ele consegue alcançá-los em Bracca, onde quase os elimina.

No entanto, os Bad Batch conseguem se salvar – exceto por Hunter, que é capturado por Crosshair.





Assista a temporada 2 de Star Wars: The Bad Batch no Disney+





Descubra como a história de Crosshair continua após deixar a Força Clone 99 pela segunda vez na nova temporada de Star Wars: The Bad Batch. Todas as quartas-feiras, um novo episódio estreia no Disney+.