Os 3 momentos-chave do primeiro episódio da temporada 2 de Star Wars: The Bad Batch 

A 2ª temporada de Star Wars: The Bad Batch já está disponível no Disney+. Com os dois primeiros episódios da nova fase, os fãs do esquadrão Força Clone 99 podem acompanhar as novas aventuras.

Após a queda da República, os também chamados "Mal Feitos" recebem missões ousadas logo no início da temporada 2. Eles precisam pegar itens em um antigo baú e completar um pedido de Cid.

A luta contra criaturas marinhas





O primeiro episódio da temporada 2 tem um momento tenso para a Força Clone 99. Para cumprir uma missão para Cid, o esquadrão luta contra criaturas marinhas gigantes.

A conversa reveladora de Hunter e Echo





No navio, Echo e Hunter falam mais uma vez sobre o futuro da Força Clone 99. Hunter comenta sobre o quanto eles precisam se preparar para lutar contra o Império e que Omega não merece a vida que a sociedade leva ali. É um momento emocionante!

Batalha tensa no palácio de Dooku





A Força Clone 99 não tem um minuto de paz. Após chegarem ao palácio Dooku, para completar a missão de buscar alguns itens de guerra em um antigo baú, o Bad Batch precisa lutar contra os soldados dali.

Hunter e Wrecker assumem a frente de defesa, enquanto Tech, Echo e Omega tentam escapar. Os dois primeiros conseguem fugir por terra, mas Tech, Echo e Omega se veem encurralados e precisam pular de um container de carga para se salvarem.

A 2ª temporada de Star Wars: The Bad Batch é formada por 16 episódios. Os dois primeiros podem ser conferidos no Disney+. Os novos capítulos estreiam às quartas-feiras no serviço de streaming.