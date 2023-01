Quantos episódios terá a temporada 2 de Star Wars: The Bad Batch

A Força Clone 99 continua a navegar em sua jornada pelo Império após a queda da República na nova temporada da produção feita pela Lucasfilm.

Na 2ª temporada de Star Wars: The Bad Batch, meses se passaram desde os eventos em Kamino e os "Mal Feitos" continuam a navegar em sua jornada pelo Império após a queda da República.

Ao longo da nova fase, eles encontrarão amigos e novos inimigos. Tudo isso ocorre enquanto assumem uma variedade de missões emocionantes como mercenários que os levam a lugares novos, inesperados e perigosos.

Isso e muito mais você encontrará na nova temporada de Star Wars: The Bad Batch, que estreia exclusivamente no Disney+ em 4 de janeiro.







The Bad Batch | Trailer Oficial Legendado | Temporada 2 | Disney+



Star Wars: The Bad Batch: quantos episódios terá a temporada 2?

A 2ª temporada de Star Wars: The Bad Batch terá 16 episódios que serão disponibilizados no Disney+. O primeiro episódio estreia no dia 4 de janeiro, às 4h no Brasil (horário de Brasília).

A primeira temporada da série derivada do universo Star Wars também pode ser revista, na íntegra, no serviço de streaming.