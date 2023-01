Star Wars: The Bad Batch: tudo o que você precisa lembrar antes de ver a temporada 2

Série derivada do universo Star Wars ganha novos episódios, trazendo mais aventuras da Força Clone 99.

A 2ª temporada de Star Wars: The Bad Batch, que estreia no dia 4 de janeiro no Disney+, é ambientada alguns meses após os eventos da primeira temporada.

Os "Mal Feitos" continuam a navegar em sua jornada pelo Império após a queda da República nos episódios inéditos que chegam ao serviço de streaming. O grupo de guerreiros terá novas e emocionantes missões, encarando inimigos inesperados.

Antes de conferir a nova temporada, veja tudo o que você precisa lembrar da fase 1:







The Bad Batch | Trailer Oficial Legendado | Temporada 2 | Disney+



Star Wars: The Bad Batch: onde o público conheceu os protagonistas

A Força Clone 99 (autodenominados “Os Mal Feitos”), que é o esquadrão protagonista de Star Wars: The Bad Batch, surgiu na última temporada da série Star Wars: A Guerra dos Clones.

Anteriormente, os “Mal Feitos” surgiram no fim da Guerra dos Clones e The Bad Batch se passa na era vertiginosa do pós-guerra, forçando a equipe a se adaptar rapidamente às constantes mudanças.





Star Wars: The Bad Batch: quem faz parte dos Mal Feitos

A Força Clone 99 é composta por Hunter, o líder do grupo, que trabalha sob pressão como ninguém. Ele tem a habilidade de detectar locais específicos de qualquer lugar por meio de frequências eletromagnéticas.

Outro integrante é Wrecker, um guerreiro grande, curioso e extremamente forte, considerado o músculo da equipe. Tech também faz parte do time e é conhecido por ser o especialista em computação, e por pensar e falar mais rápido do que qualquer um.

Além disso, há Crosshair, o pragmático e introvertido atirador da equipe; e Echo, que é metade dróide e metade clone, formando dupla com Tech por conta de suas habilidades especiais de se infiltrar em qualquer rede ou sistema.





Star Wars: The Bad Batch: o que acontece na temporada 1



Na 1ª temporada de Star Wars: The Bad Batch, a Força Clone 99 precisa agir após o Chanceler Palpatine emitir a Ordem 66, que se trata de um comando para matar todos os Jedi.

O esquadrão acaba entrando em conflito: Crosshair se alinha com o crescente Império, enquanto Hunter lidera a equipe em direção a um futuro incerto em fuga, e com um jovem clone chamado Omega em seu encalço.





Star Wars: The Bad Batch: quando estreia a temporada 2

A 2ª temporada de Star Wars: The Bad Batch é formada por 16 episódios, que poderão ser vistos no Disney+, a partir do dia 4 de janeiro, às 4h no Brasil (horário de Brasília). A primeira temporada da série também está, na íntegra, no serviço de streaming.