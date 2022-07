Thor: Amor e Trovão: quem é a filha de Gorr

A pequena atriz emocionou os fãs com sua personagem na nova produção da Marvel Studios. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



O filme Thor: Amor e Trovão revelou novos personagens que são apresentados ao Universo Cinematográfico Marvel (UCM) após sua estreia nos cinemas e que têm grande impacto na trama.

Uma dessas novidades pode ser vista logo no início do filme: trata-se da personagem que é a filha de Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale). O vilão protagoniza cenas emocionantes com a garota - inclusive no encerramento da história. Mas a menina tem um papel maior na obra toda.

A seguir, saiba mais sobre o personagem e a atriz que a interpreta.







Quem é a filha de Gorr em Thor: Amor e Trovão?





A filha de Gorr é a garotinha que protagoniza a primeira cena do filme Thor: Amor e Trovão. O Carniceiro dos Deuses a segura em seus braços, no meio do deserto, enquanto a menina morre de sede e fome.

A garota aparece novamente no final da produção, quando o terrível vilão chega aos portões da Eternidade, onde consegue o direito de fazer um pedido. Gorr percebe que o que ele mais quer é ver sua filha de volta à vida, mas ele sabe que não poderá cuidar dela porque está morrendo.

É nesse momento que Gorr pede a Thor para proteger sua filha. Thor passa a cuidar da menina como se fosse sua própria filha e a chama com o nome de Love (amor) que, para a surpresa de todos, também tem superpoderes cósmicos. Assim eles enfrentam juntos novas aventuras.







Quem é a atriz que interpreta a filha de Gorr?





Love/Amor, a filha de Gorr, é interpretada por India Rose Hemsworth, filha do ator australiano Chris Hemsworth (Thor) e da atriz espanhola Elsa Pataky. E, ao que tudo indica, ela seguirá os mesmos passos de seus pais.

A menina de 10 anos acompanha o pai durante as gravações dos filmes do Estúdio Marvel desde que era bebê e Chris costuma mostrar isso com orgulho em suas redes sociais postando várias fotografias de bastidores.