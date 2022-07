Rompe-Tormentas: Quais são os poderes do machado de Thor?

Descubra como foi criada e quais são os poderes do machado de Thor, uma das armas mais poderosas do universo Marvel.

Com a estreia de Thor: Amor e Trovão nos cinemas no dia 7 de julho, os fãs das produções do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) vão poder rever vários personagens famosos, como o próprio Thor, os Guardiões das Galáxias, Jane Foster, entre outros. E também algumas das armas mais poderosas da Marvel, como o martelo Mjolnir e o machado Rompe-Tormentas (Stormbreaker).

O martelo Mjolnir acompanhou Thor em muitas aventuras, até ser destruído por sua implacável irmã (e vilã) Hela, que usou toda a sua força para esmagar o Mjolnir em pedacinhos no filme Thor: Ragnarok (2017). O super-herói Asgardiano, então, resolveu criar uma nova arma para si: o Rompe-Tormentas.

Rompe-Tormentas: como foi criado o machado de Thor





O machado de Thor, Rompe-Tormentas, surgiu da necessidade do super-herói em ter uma arma tão poderosa ou mais que o Mjolnir para enfrentar o vilão Thanos, em Vingadores: Guerra Infinita – que se passa após o Ragnarok, onde ele perde o martelo.

No filme, Thor testemunha Thanos assassinar seu fiel amigo, Heimdall, e seu irmão, Loki. Ele jura, então, matar Thanos e acaba resgatado no espaço, depois desses dois eventos, pelos Guardiões da Galáxia. É a partir daí que Thor declara sua intenção de forjar uma arma para matar Thanos em Nidavellir, o mesmo lugar em que o Mjolnir foi criado.

Rompe-Tormentas: qual sua importância nas histórias do UCM





A nova arma de Thor tem papel fundamental na luta contra Thanos e também é essencial no novo filme Thor: Amor e Trovão. Após ter criado o Rompe-Tormentas, Thor se junta aos Vingadores na batalha contra Thanos em Wakanda, com a intenção de matar o vilão.

Thor consegue enterrar o Rompe-Tormentas no peito de Thanos. Mas, infelizmente, Thanos ainda foi capaz de estalar os dedos com sua manopla completa com as seis Joias do Infinito e, assim, eliminar metade da vida em todo o universo.





Rompe-Tormentas: quais são os poderes do machado de Thor





O super machado Rompe-Tormentas é uma das armas mais poderosas já vistas no UCM, unindo diferentes habilidades. Ele é capaz de aprimorar as habilidades de Thor, que pode usá-lo para mudar o clima, invocar raios e como arma física.

Assim como o Mjolnir, o Rome-Tormentar permite que Thor voe em grande velocidade e o invoque com a mão, sendo que ambos são feitos de metal Uru, o que faz estas armas serem quase indestrutíveis. Por também possuir a poderosa energia de Bifrost, permite o transporte de quem o segura para lugares distantes.

Não perca a continuação da saga do super-herói de Asgard em Thor: Amor e Trovão no cinema mais próximo de sua casa a partir de 7 de julho!