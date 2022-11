O novo filme da Marvel Studios conta com personagens inéditos. Quer saber quais são? Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre chegou aos cinemas do mundo todo e reconectou os fãs da Marvel Studios com Wakanda e seus habitantes.

No filme, dirigido por Ryan Coogler, a Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milaje (incluindo Florence Kasumba) lutam para proteger sua nação do potências mundiais que querem interferir em Wakanda após a morte do rei T'Challa.

A sequência de Pantera Negra (2018) também apresenta novos personagens e um vilão chamado Namor (Tenoch Huerta), rei da nação conhecida como Talokan, um lugar subaquático e escondido.

Além disso, Okoye passa por uma grande mudança porque deixa de ser uma Dora Milaje para se tornar um Anjo da Meia-Noite. Saiba mais detalhes abaixo:

Quem são os Anjos da Meia-Noite

Em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, Okoye falha com a Rainha Ramonda quando Shuri é capturada em uma batalha com Namor. Por esta razão, a rainha decide expulsá-la da Guarda Real.

No entanto, Shuri tinha outros planos para a guerreira: antes de ser capturada por Namor, ela estava trabalhando em uma armadura especial chamada Anjo da Meia-Noite a qual deveria ser usada por Okoye.

Porém, quando a guerreira deixa de ser uma Dora Milaje, ela acaba aceitando usar o traje para enfrentar Talokan na batalha final. Quem também surge como Anjo da Meia-Noite é Aneka (Michaela Coel).

Os Anjos da Meia-Noite fizeram sua primeira aparição no Universo Cinematográfico Marvel (UCM) em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, embora também estejam presentes nos quadrinhos da Marvel. Neles, trata-se de um grupo de assassinos de Wakanda que servem a sua nação.

Não deixe de ver Pantera Negra: Wakanda para Sempre

A sequência de Pantera Negra já pode ser vista nos cinemas. Os ingressos estão disponíveis online e nas bilheterias para este filme que encerra a fase 4 do UCM.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!