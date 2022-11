Quem é a atriz de Glee que aparece em Desencantada

A assistente de Malvina chama a atenção por ter um rosto conhecido do público. Saiba quem é ela!

Em Desencantada, o público reencontra Giselle (Amy Adams), mas também tem a oportunidade de ver outros rostos conhecidos da TV norte-americana e mundial.

Entre as adições do elenco, a atriz que vive Ruby é uma das faces identificadas logo de cara: ela ficou conhecida por viver Emma na série Glee.

Jayma Mays é a atriz que está no papel. Com 43 anos, a norte-americana é conhecida por sua versatilidade em cena, o que fica evidente nesta nova trama do Disney+.

Veja, a seguir, quem é Jayma Mays:

De Glee a Desencantada: quem é Jayma Mays?

Uma das assistentes de Malvina (Maya Rudolph), Ruby é interpretada por Jayma Mays. Nascida no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, a atriz comemora aniversário em 16 de julho de 1979.

Ao longo de sua carreira, com mais de 50 produções no currículo, um dos destaques é sua atuação em Glee. Na série musical, ela vive a conselheira vocacional Emma Pillsbury na escola McKinley High School e desenvolve um romance com Will Schuester (Matthew Morrison).

Emma integra o elenco fixo da série disponível até a quarta temporada, e depois segue com participações até a sexta fase, quando a produção chegou ao fim.

Tanto Glee como Desencantada estão disponíveis na íntegra no Disney+.