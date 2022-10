3 séries e filmes musicais para ver no Disney+ se você gostou de O Coro

O Coro, a nova produção original brasileira, já está no Disney+! Quem é fã de musicais, pode aproveitar também as ótimas produções do gênero disponíveis no serviço de streaming.

A nova série original brasileira O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu estreou no Disney+ e está com seus dez episódios disponíveis para serem maratonados pelos fãs de musicais.

A produção criada e dirigida por Miguel Falabella apresenta um grupo de jovens que correm atrás de seu sonho de fazer carreira no teatro musical e passa por diversos desafios durante as audições.







O Coro - Sucesso Aqui Vou Eu | Trailer Oficial | Disney+



Quem já viu alguns episódios de O Coro e curtiu os jovens atores brasileiros dando nova “cara” às canções clássicas da MPB e do rock, pode aproveitar para assistir outras ótimas produções do gênero musical que estão disponíveis no serviço de streaming.

Veja três séries e filmes musicais imperdíveis do Disney+:







Musicais no Disney+: Glee

Uma das séries que se tornou referência do gênero, Glee é um sucesso absoluto desde sua estreia, em 2009, e esteve no ar até 2015, com seis temporadas (todas disponíveis no Disney+). Miguel Falabella, inclusive, admitiu que se inspirou em Glee ao criar O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu.

Glee é uma comédia musical que acompanha um grupo de ambiciosos e talentosos jovens. Eles sonham com o estrelato na escola McKinley graças a iniciativa do professor Will Schuester (Matthew Morrison) que traz de volta o Clube Glee – o coral do colégio.







Musicais no Disney+: High School Musical

A franquia High School Musical surgiu com o filme High School Musical, de 2006, que apresentou aos fãs alguns personagens que se tornaram muito queridos do universo musical, como Troy Bolton (vivido por Zac Efron) e Gabriella (Vanessa Hudgens).

A história dos jovens alunos da escola East High que entram em um clube de teatro musical, rendeu ainda mais dois filmes: High School Musical 2 (2007) e High School Musical - Ano da Formatura (2008).

A franquia gerou um spin-off de uma série e alguns especiais. Em 2019, estreou a 1ª temporada de High School Musical: A Série O Musical. A série, que já chegou à sua 3ª temporada em 2022, conta a história de um novo grupo de alunos da escola East High. Eles esbanjam talento para se tornarem estrelas de musicais.

Um dos destaques da série é a protagonista: Olivia Rodrigo, que interpreta Nini Salazar-Roberts. Seu papel cresceu tanto (e o sucesso da artista também), que ela ganhou alguns especiais: High School Musical: A Série O Musical Episódio Especial (2019) e High School Musical: O Musical Especial Festas (2020).







Musicais no Disney+: Hamilton

Um dos musicais mais premiados da Broadway também está disponível no Disney+: Hamilton (2020). A versão filmada do grande sucesso criado por Lin-Manuel Miranda, combina toda a emoção do teatro musical com as apresentações de jazz, hip hop e R&B do espetáculo.

Hamilton ganhou 16 prêmios Tony® (principal prêmio do teatro norte-americano), o Grammy® de Melhor Álbum de Teatro Musical e, ainda, deu a Lin-Manuel o Pulitzer de Drama.

Hamilton conta a história biográfica em musical de um dos fundadores dos Estados Unidos: Alexander Hamilton – baseada no livro de Ron Chernow. O musical traz elementos da América da época de sua fundação com músicas atuais e ótimas interpretações.



Não deixe de ver O Coro no Disney+

O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu é a nova série brasileira que conta com o selo Disney+ Original Productions e realizada pela Formata Produções e Conteúdo, e pela Nonstop já está disponível no Disney+. Curta essa emocionante história musical!