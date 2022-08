As melhores músicas da 1ª temporada de High School Musical: A Série: O Musical

Descubra quais são as músicas da trilha sonora de High School Musical: A Série: O Musical favoritas do público.

A 3ª temporada de High School Musical: A Série: O Musical já estreou no Disney+. Na sua 1ª temporada, porém, a produção apresentou um grupo de professores e alunos de teatro da escola East High School.

Juntos, eles foram incentivados a fazer parte de audições e ensaios com o intuito de recriar os personagens icônicos da trilogia High School Musical (2006-2008) em um novo musical.

Por isso, a música é um fator chave na emocionante série – que traz Olivia Rodrigo no papel de Nini. A produção também trouxe novas versões de grandes clássicos da saga dos anos 2000.

Abaixo, conheça as cinco músicas da 1ª temporada de High School Musical: A Série : O Musical mais ouvidas, comentadas e escolhidas pelo público:

1.“All I Want” – Composta e interpretada por Olivia Rodrigo.

2.“Breaking Free” – Composta por Jamie Houston e interpretada por Joshua Bassett, Matt Cornett e Olivia Rodrigo.

3.“Wondering - Ahslyn & Nini Piano Version” - Composta por Jordan Powers e Josh Cumbee, e interpretada por Julia Lester e Olivia Rodrigo.

4.“Born To Be Brave” – Composta por Doug Rockwell e Tova Litvin, e interpretada pelo elenco de High School Musical: O Musical: A Série.

5.“We're All In This Together” – Composta por Matthew Gerrard e Robert Nevil, e interpretada pelo elenco de High School Musical: A Série: O Musical.

Curta a trilha sonora de High School Musical: A Série: O Musical

Para quem é fã de músicas de High School Musical, mas ainda não viu a 1ª temporada da série derivada no Disney+, que tal entrar em sintonia com a imperdível trilha sonora da produção? Confira a seguir:

Canções originais

“I Think I Kinda, You Know”

“Wondering”

“A Billion Sorrys”

“All I Want”

“Born To Be Brave”

“Truth, Justice, and Songs in Our Key”

“Out of the Old”

“Role of a Lifetime”

“Just For a Moment”

Canções reinterpretadas

“Start of Something New”

“Stick to the Status Quo”

“What I’ve Been Looking For”

“Bop to the Top”

“When There Was Me and You”

“Get’cha Head in The Game”

“The Medley, The Mashup”

“Breaking Free”

“We’re All In This Together”

Canções em versão acústica