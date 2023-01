Qual foi o primeiro filme da Disney?

Descubra qual produção se tornou um marco na História do cinema – e, ainda hoje, encanta a crianças e adultos.

Walt Disney abriu um precedente na História do cinema com a realização de seu primeiro longa-metragem de animação. Mas antes, ele já havia surpreendido a todos com O Vapor Willie, primeiro curta de animação a sincronizar imagem e som.

No entanto, o cartunista e produtor cinematográfico deixou sua marca indelével e inspirou novas gerações através do tempo com aquela que é considerada uma de suas obras-primas: Branca de Neve e os Sete Anões.

Considerada uma das aventuras mais ousadas da indústria, o primeiro filme de animação da Disney foi um sucesso em todos os sentidos e continua a cativar adultos e crianças com sua magia.





Qual foi o primeiro filme de animação de Walt Disney?

Não é novidade que o primeiro longa-metragem de animação de Walt Disney foi Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937. A produção, que lançou o legado da animação Disney é, sem dúvidas, um marco.





Há, inclusive, um documentário intitulado Primeiro Longa-Metragem da Disney: Criando Branca de Neve e os Sete Anões, disponível no Disney+, que aborda a importância da obra.

"Branca de Neve é ​​a pedra angular porque, tudo o que se seguiu, todos os filmes de animação, as produções live-action, os parques temáticos, tudo o que a Disney fez depois foi baseado naquele filme", ​​observou o historiador de cinema Brian Sibley no especial.

Já Wolfgang Reitherman, animador do Walt Disney Studios, também comentou sobre a produção: "Walt sempre teve a intenção de fazer esse filme e nunca teria se contentado em fazer apenas curtas-metragens. Ele adorava a história da Branca de Neve e nela pôs mais de si mesmo do que em qualquer outro filme", disse.





"O que Walt Disney fez em sua primeira animação foi abordar um conto europeu com uma visão americana. É por isso que era essencial preservar, de alguma forma, a genuinidade do próprio conto. A chave estava no design visual", explica Michael Giaimo, diretor de Arte dos Estúdios Walt Disney.

Já se passaram 85 anos desde seu lançamento e Branca de Neve e os Sete Anões ainda é uma das histórias favoritas de muita gente. A jovem princesa que cai em um sono profundo após morder uma maçã enfeitiçada inspira diversos contos e histórias até os dias atuais. E esse conto pode ser visto por gerações, exclusivamente no Disney+.