Quais os papéis dos filhos de Warwick Davis na série Willow?

O protagonista da produção do Disney+ não é o único da família a participar! Veja todos os detalhes!

Em 1988, Warwick Davis deu vida a Willow Ufgood no filme Willow – Na Terra da Magia. Agora, o ator volta a interpretar o personagem em Willow, série original do Disney+, embarcando em novas aventuras.

O que nem todo mundo sabe é que ele não é o único membro de sua família trabalhando na produção. Seus filhos, Anabelle e Harrison, também fazem parte de Willow. Saiba mais detalhes a seguir:





Willow: que personagens os filhos de Warwick Davis interpretam?

Na série do Disney+, Anabelle Davis interpreta Mims Ufgood, filha de Willow. Ou seja, eles são pai e filha na ficção também!

No caso de Harrison, ele é o dublê de seu pai. "Eles me perguntaram quem eu queria que fosse meu sósia e eu disse que meu filho de 18 anos tem a mesma altura e anda como eu", disse o ator em entrevista à revista Entertainment Weekly.





Aproveite para ver Willow no Disney+

Os primeiros episódios de Willow já estão disponíveis no Disney+. Toda quarta-feira, um novo capítulo estreia no serviço de streaming. Siga as aventuras mágicas e épicas deste feiticeiro!