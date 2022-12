Os melhores filmes e séries de Natal no Disney+

As férias são mais mágicas no serviço de streaming da Disney. Confira uma seleção de produções natalinas para ver nas Festas!

Como já é tradição, o Disney+ criou sua coleção Boas Festas com algumas das melhores séries e filmes de Natal do serviço de streaming. Desde especiais da Marvel Studios e Star Wars até curtas animados de personagens famosos da Pixar e Walt Disney Studios.

Veja, a seguir, algumas das mais clássicas e divertidas produções natalinas que você encontra no Disney+:







Esqueceram de Mim

Esqueceram de Mim (1990) é um clássico imperdível que vale ser visto todos os anos. No filme, o menino Kevin McCallister (Macaulay Culkin) terá que sobreviver ao Natal sozinho quando sua família o esquece em casa acidentalmente. O problema? Há alguns ladrões que querem aproveitar a situação para roubar a casa de Kevin.

Além do primeiro filme, é possível assistir todos os demais longas da franquia Esqueceram de Mim no Disney+.







Um Herói de Brinquedo

Outra atração imperdível é o filme Um Herói de Brinquedo (1996), estrelado por Arnold Schwarzenegger. A produção é uma das mais clássicas do Natal e conta a história de dois pais que se desafiam para uma luta para conseguir o último exemplar do boneco de brinquedo que seus filhos desejam: o famoso Turbo Man.







Era Uma Vez um Boneco de Neve

Neste curta de animação natalino os fãs de Frozen descobrem a origem de Olaf, o famoso boneco de neve da franquia. Em Era Uma Vez um Boneco de Neve, o público acompanha os primeiros passos de Olaf e sua busca por identidade nas montanhas nevadas próximas a Arendelle.







Meu Papai é Noel

O filme Meu Papai é Noel, de 1994, marcou gerações com Tim Allen assumindo o cargo de Papai Noel. Em 2022, o ator retornou ao seu famoso papel como Scott Calvin, mas na nova série Meu Papai (Ainda) é Noel, ele pretendia se aposentar… Só que as coisas não saem bem como Scott planejava!







Aconteceu no Natal do Mickey

É impossível não se emocionar ao assistir Aconteceu de Novo no Natal do Mickey, especial lançado em 1999 em que Mickey e seus amigos contam três histórias natalinas onde todos descobrem a verdadeira alegria do Natal.

Mas, o teimoso Pato Donald tenta resistir à animação natalina dos amigos, mas acaba se divertindo com Mickey e o Pluto quando eles aprendem uma grande lição sobre o poder da amizade.







Os Fantasmas de Scrooge

Em 2009, o ator Jim Carrey assumiu o papel de Ebenezer Scrooge no filme Os Fantasmas de Scrooge. O longa traz uma nova adaptação da tradicional história de “Um Conto de Natal”, de Charles Dickens.

No filme, três fantasmas levam o avarento Sr. Scrooge em uma viagem em que revelam grandes verdades que estavam enterradas há tempos para que ele abra o coração e entenda o real espírito do Natal.







O Natal dos Muppets

Os divertidos Muppets também fizeram a sua versão para o clássico “Um Conto de Natal”, de Charles Dickens. No filme da turma, O Natal dos Muppets, o velho avarento Scrooge é vivido pelo ator Michael Caine que se encontra com os seus fantasmas do passado, presente e futuro.

Quando isso ocorre, ele conhece o bondoso e humilde Bob Cratchit (o sapo Caco) e sua família, que ensinam a Scrooge o verdadeiro significado e importância do Natal.







The Disney Holiday Sing Along

O especial de Natal da Disney de 2020 oferece música e magia. The Disney Holiday Sing Along é um evento musical perfeito para celebrar as Festas.

Com estrelas convidadas pela Disney, o especial traz nomes como o grupo sul-coreano BTS e Michael Bublé, que cantam algumas das canções mais lendárias do Natal com letras para que toda a família se junte à magia.







Milagre na Rua 34

Este filme de 1994 é outro que já virou um clássico para assistir nas Festas! O Milagre da Rua 34 conta a história de Susan, uma garotinha de seis anos cuja mãe contou o “segredo” do Papai Noel.

Depois de saber a verdade, ela não espera mais que o bom velhinho chegue com presentes na noite de Natal. Só que ao conhecer o Papai Noel de uma loja de departamentos, ela começa a acreditar que ele é de verdade.