Os 5 filmes de ação para assistir no Disney+

De produções nacionais aos filmes da Marvel Studios, o Disney+ também é o streaming para os fãs de histórias cheias de ação e adrenalina para crianças de todas as idades.

As férias chegaram, e nada como um pouco de emoção e adrenalina para deixar tudo mais divertido, certo? Então, que tal conferir alguns dos muitos filmes de ação disponíveis no Disney+?

O serviço de streaming traz diversas opções que vão agradar em cheio crianças de todas as idades. Confira, a seguir, cinco sugestões incríveis para fazer a festa nesta folga de fim de ano:





Aventure-se com Sandy e Junior em Acquária

Ação, aventura e ficção científica se misturam em Acquária, produção nacional de 2003. Os irmãos Sandy e Junior Lima são Sarah e Kim, dois jovens que vivem na misteriosa Acquária.

Após anos de agressões ao meio ambiente, a água se tornou um recurso extremamente escasso no planeta Terra. Sarah e Kim se arriscam ao lado de um grupo de amigos em busca desse bem tão precioso e fundamental para a humanidade.





Bolt Supercão é ação do princípio ao fim

Para o cão astro da televisão Bolt, todo dia é dia de super aventuras, repletas de perigos e intrigas. Isso porque ele é dotado de poderes incríveis – pelo menos enquanto as câmeras estão ligadas.

Nesta animação de 2008 a trama mostra Bolt quando ele sai do estúdio e vai parar em uma caótica Nova York: só aí o cãozinho se dá conta de que seus super poderes não funcionam como ele esperava. Agora, Bolt vai ser forçado a encarar a maior aventura de todas: o mundo real.





Tico e Teco estão de volta à ação em Tico e Teco: Defensores da Lei

Os amigos Tico e Teco se encontram novamente em Tico e Teco: Defensores da Lei, longa animado de 2022. Com o fim de sua série animada de ação, cada um deles segue a vida e acabam se afastando.

No entanto, quando um amigo em comum some sem deixar rastros, eles se vêem forçados a unirem forças mais uma vez e desvendar o mistério por trás do desaparecimento.





Embarque na ação em alto mar com Piratas do Caribe – a Maldição do Pérola Negra

Junte-se a Jack Sparrow (Johnny Depp) em uma aventura pelos sete mares com Piratas do Caribe – a Maldição do Pérola Negra, de 2003. No longa, Sparrow tem seu navio roubado pelo Capitão Barbossa (Geoffrey Rush).

Em seguida, o vilão ataca a cidade de Porto Royal, onde rapta a filha do governador. O desacreditado Will Turner (Orlando Bloom) então une forças com Jack a fim de resgatar a jovem.

Aproveite para assistir também aos demais filmes dessa franquia repleta de ação, mistério, humor e efeitos especiais, todos disponíveis no Disney+.





O Universo Cinematográfico Marvel (UCM) vai encher suas férias de adrenalina

De Homem de Ferro, lançado em 2008, a Guardiões da Galáxia: Especial de Festas, todas as produções do Universo Cinematográfico Marvel estão disponíveis no Disney+.

Aproveite para se divertir ao lado dos Vingadores, conhecer a história de origem do seu super-herói favorito e curtir séries, documentários e especiais que expandem ainda mais esse universo já repleto de aventuras!