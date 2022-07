6 curiosidades sobre Tico e Teco que talvez você não saiba

Saiba mais sobre a dupla de esquilos e suas novas aventuras que já chegaram ao Disney+.

Misturando live action com animação, o longa-metragem Tico e Teco — Defensores da Lei tem divertido adultos e crianças com seu verdadeiro multiverso de referências. O filme está disponível no Disney+, assim como as séries animadas desses personagens que marcaram a infância de muita gente.

Curiosidades sobre Tico e Teco: a origem dos personagens





Os dois amigos apareceram pela primeira vez em 1943, em um filme curta-metragem chamado Private Pluto. Foi somente em 1947, no entanto, que os dois foram chamados de Tico e Teco em uma outra produção curta, que levava o nome da dupla na série animada do Pato Donald.





Curiosidades sobre Tico e Teco: o nome dos personagens pelo mundo





Em 1989, os amigos esquilos ganharam a própria série animada, intitulada Tico e Teco: Defensores da Lei. Curiosamente, apenas em português a dupla tem esse nome. O nome original dos aventureiros nos Estados Unidos é Chip e Dale, assim como em alguns outros países.

Já na Holanda eles se chamam Knabbel e Babbel, na França são Tic e Tac, em alemão são Chip e Chap e, em italiano, Cip e Ciop.







Curiosidades sobre Tico e Teco: como saber quem é quem?





À primeira vista, tanto Tico quanto Teco parecem exatamente idênticos, certo? Então, como diferenciar um do outro — exceto por suas roupas? É simples: pelos narizes! O de Tico é pequeno e preto. Já Teco tem o nariz bem maior e na cor vermelha.





Curiosidades sobre Tico e Teco: o visual dos personagens





E, por falar em roupas, quem acompanhou tanto o filme quanto a série animada Tico e Teco – Defensores da Lei sabe que os personagens ganharam trajes característicos. Pois a jaqueta e o chapéu de Tico foram inspirados no personagem Indiana Jones. Já a camisa estampada de Teco, no figurino do detetive Magnum P.I, outro sucesso da ficção.







Curiosidades sobre Tico e Teco: a história do 00-Teco





No começo do longa, Teco diz que vai protagonizar a própria série de espionagem chamada 00-Teco. Mas o que pouca gente sabe é que, de fato, a Disney chegou a desenvolver uma série animada chamada Double-O-Duck (algo como 00-Pato, em tradução livre).

No entanto, a marca “Double-O” (ou o duplo zero, o 00), pertence a Ian Flemming, criador do personagem James Bond. Com isso, Double-O-Duck foi alterado e deu origem à Darkwing Duck, conhecido no Brasil como O Pato da Capa Preta — e que também aparece nos créditos do filme deste ano.

Curiosamente, existe um episódio da série animada em que Teco é um grande fã de uma série de espionagem. Então, ele se veste como seu personagem favorito e começa a agir como se fosse um super espião.





Curiosidades sobre Tico e Teco: o episódio 45





No filme, Teco fala para Tico que eles deveriam “fazer como no episódio 45” para investigar Sweet Pete. Então, eles se disfarçam de ratos para chegar perto do vilão. E, de fato, eles realmente fazem isso no episódio 45 da série animada — aquele em que Teco faz de tudo para imitar o super espião da série que ele adora.

Assista agora mesmo ao longa Tico e Teco — Defensores da Lei e volte no tempo com a série animada da famosa dupla de esquilos e seus amigos! Tudo com exclusividade para assinantes do Disney+!