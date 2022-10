Mulher-Hulk: Defensora de Heróis: vilão é revelado e surpresa aparece no episódio final

O final de Mulher-Hulk está no Disney+ e apresenta novos personagens especiais da Marvel Studios. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Os episódios de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis chegaram ao fim no Disney+. E o último surpreendeu com grandes revelações sobre amados personagens do Universo Cinematográfico Marvel (UCM)

Não apenas o filho de Hulk é apresentado como, enfim, Jennifer Walters (Tatiana Maslany) descobre a identidade do vilão: Todd (Jon Bass).







Revelações e reviravoltas no episódio final de Mulher-Hulk

Após perder o controle sobre si em uma festa, Jennifer é presa. Como não pode voltar a se tornar a Mulher-Hulk, ela volta a morar na casa dos pais.

Walters planeja descobrir quem fez aquela armadilha e procura a ajuda de seu primo Bruce, mas não consegue encontrá-lo. Ela, então, decide se refugiar por um tempo no retiro de Emil Blonsky (Tim Roth).







Enfim é mostrado quem é o Hulking

Nikki (Ginger Gonzaga) se infiltra em uma reunião privada dos inimigos de Jen com a ajuda de Pug (Josh Segarra). Lá, eles se deparam com Todd que, na verdade, odeia a Mulher-Hulk e é o Hulking!

As surpresas não param por aí. A reunião parece ser no retiro de Blonsky, e Jen invade o local. Todd confessa que enviou Josh (Trevor Salter) para seduzi-la e roubar seu sangue – que ele injeta em si mesmo para se tornar um Hulk.

Em seguida, Abominável aparece para defender Jen. Titania (Jameela Jamil)também está no local e o próprio Hulk (Mark Ruffalo) chega. Mas Jen não vê nenhum sentido em absolutamente nada do que está acontecendo.

Ela quebra o controlador, se transforma em Mulher-Hulk e vai direto à sala dos roteiristas da Marvel tirar satisfações com Kevin.

Kevin é uma máquina que toma todas as decisões sobre a história da série. Jen, então, dá outra sugestão para o robô a respeito do final da série.







Quem é Skaar no final de Mulher-Hulk ?

De volta à trama, Jen enfrenta Todd afirmando que irá vê-lo no tribunal. Por fim, Matt Murdock (Charlie Cox) aparece e a advogada fica contente em vê-lo.



Murdock conhece os pais de Jen. Enquanto todos aproveitam um piquenique em família, Bruce aparece e apresenta Skaar (Will Deusner).

Trata-se do filho do Hulk que estava no planeta Sakaar – aquele em que o monstro verde estava em Thor: Ragnarok (2017).

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis chegou ao fim. No entanto, ainda há diversas produções do Incrível Hulk e Vingadores disponíveis no Disney+. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel, não deixe de visitar o Marvel Insider!