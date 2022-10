Mulher-Hulk e Demolidor saem no tapa no episódio 8 de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis

A super-heroína se vê obrigada a engolir sapo no novo episódio da produção da Marvel. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



As aventuras de Jennifer Walters (Tatiana Maslany) continuam cada vez mais divertidas em Mulher-Hulk: Defensora de Heróis. Ainda mais com a participação do Demolidor (Charlie Cox) no novo episódio da série da Marvel Studios disponível no Disney+.

Jen participa – involuntariamente – de um retiro espiritual com Emil Blonski (Tim Roth) e entende que Josh (Trevor Salter) optou por sumir após ter dormido com ela. Com um pouco mais de paz de espírito, a advogada segue para seu próximo desafio.







No meio do caminho da Mulher-Hulk havia um sapo e um homem cego

O Homem-Sapo (Brandon Stanley), novo cliente da Mulher-Hulk, quer uma indenização pela falha ocorrida em seu traje. Ela se vê obrigada a enfrentar na corte Luke Jacobson (Griffin Matthews), seu alfaiate especialista em trajes para super-heróis.

Walters não contava, porém, com o advogado de Jacobson: Matt Murdock (Cox) – que rapidamente ganha a causa. Fora do tribunal, os dois se reencontram e surge um clima entre eles.







Mulher-Hulk e Demolidor se enfrentam

O cliente de Jennifer telefona e diz estar sendo perseguido. Ela sai em seu auxílio e enfrenta um misterioso homem. Os dois trocam socos – e destroem um estacionamento – até que a Mulher-Hulk consegue derrubá-lo.

Ela descobre, então, que se trata de Matt, ou melhor, do Demolidor. O super-herói de Nova York conta que o Homem-Sapo é o vilão da história e que sequestrou Luke.

Os dois se unem para resgatar o alfaiate. Já o Homem-Sapo, por sua vez, é preso. O clima entre Jen e Murdock esquenta e os dois vão juntos para a casa da advogada.







A grande noite da Mulher-Hulk

Após Matt ir embora na manhã seguinte, Nikki (Ginger Gonzalez) chega com o vestido de gala de Jen: é hora de se preparar para a cerimônia de Advogados do Ano.

O que Jen não esperava é que o prêmio fosse entregue a todas as indicadas – que ainda tiveram que responder “como é ser mulher e advogada”.

Contudo, quando foi a vez de Walters falar, uma voz eletronicamente modificada declara que ela não merece o poder que “roubou” de Hulk. No telão, imagens dela com diferentes homens são exibidas. Ao fim, aparece a assinatura do misterioso Hulk King.

Jen morde a isca e, como o bordão sugere, a Mulher-Hulk esmaga o palco do local. Todos saem desesperados e quando a super-heroína está prestes a capturar o autor do ataque, é cercada pelo Centro de Controle de Danos.

Não perca o desfecho dessa história na próxima quinta-feira, dia 12 de outubro, exclusivamente no Disney+. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!