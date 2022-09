Mulher-Hulk participa de um retiro espiritual com Emil Blonsky no episódio 7 da série

Novos personagens aparecem na série da Marvel Studios e vão ajudar Jen Walters mais do que ela imagina. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Mais um capítulo de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis já está disponível no Disney+. E o episódio surpreendeu não apenas os fãs da série da Marvel Studios, mas também Jennifer Walters (Tatiana Maslany).

A advogada – que pode se transformar em uma poderosa gigante verde – encontra o refúgio perfeito na relação com novos personagens que chegam à trama.

Mensagens não respondidas preocupam Jen Walters

Após conhecer Josh (Trevor Salter) no casamento de uma amiga, Jen começa a sair com ele. Os dois vão a vários programas juntos e passam a se conhecer melhor.

Tudo parece ir muito bem na vida da advogada. Tanto que, depois de alguns encontros, os dois passam sua primeira noite juntos. No dia seguinte, Jennifer acorda e vê que Josh já foi embora.

Mas o mais intrigante é que ele simplesmente parou de responder às suas mensagens. Olha o ghosting chegando!



O que acontece na fazenda de Emil Blonsky?

Já se passaram dias sem notícias de Josh quando, enfim, o telefone de Jen toca. Mas não é ele, e sim o agente de condicional de Emil Blonsky, avisando que precisará ir até o cliente de Jen Walters mora para verificar uma falha no inibidor que impede que Blonsky se transforme no Abominável.

É domingo e o último local onde Jen quer ir é o retiro de Blonsky, mas ela se transforma em Mulher-Hulk e acompanha o agente.

No caminho, Jen segue de olho no celular à espera da resposta de Josh. Ao chegarem, o agente vê que Blonsky não fugiu, apenas havia um mau funcionamento no equipamento.

Após tudo ser esclarecido, é hora de voltar para casa. Contudo, enquanto o agente vai embora, Jennifer fica presa no retiro. Isso porque dois super-humanos brigam e destroem o carro da advogada.

Trata-se do Homem-Touro, criatura que surgiu de um experimento de laboratório, e de El Áquila. Como o guincho só poderá resgatar Jen ao final do dia, ela é obrigada a ficar no local.

Para piorar a vida da advogada, a propriedade fica distante, não possui wi-fi e tampouco há sinal de celular.







Jennifer Walters abre seu coração para os super-humanos

Enquanto procura por sinal telefônico, Jen entra em uma sala com Emil, os personagens que destruíram seu carro, e outros dois super-humanos: Porco-Espinho e Sarraceno – este último, que acredita ser um vampiro.

O encontro trata-se de um círculo terapêutico liderado por Blonski, então todos falam sobre seus sentimentos, mas Jen só quer saber de seu telefone. Entretanto, mais um participante chega para a terapia – e desperta a ira de Jen.

Isso porque ele é um dos integrantes da Equipe de Demolição, que a atacou no beco atrás de sua casa no episódio 3. Transformada em Mulher-Hulk, a advogada não hesita em atacá-lo.

No entanto, Emil não aceita a violência. Ele impõe a Jen que fique sentada na cadeira do relaxamento ou que se junte ao círculo para falar sobre seus problemas de controle de raiva com os demais.

É assim que Jen abre seu coração e explica o que aconteceu com Josh. Ela admite sentir que todos a amam no corpo da Mulher-Hulk mas que, pela primeira vez, alguém pareceu se interessar pela Jennifer Walters. Só que esse cara sumiu.

Os demais a fazem admitir que Josh não respondeu as mensagens porque não quer nada com ela. E que talvez essa rejeição a machuque porque ela mesma não passa tempo suficiente com seu verdadeiro eu: Jen.

Para surpresa da própria Walters, a conversa faz muito bem a ela. Com novos amigos e apoio na residência de Blonsky, Jen volta para Los Angeles calma e relaxada.



Qual será o plano de Josh com a Mulher-Hulk?

O episódio caminha até um flashback que remonta a três dias antes, quando Jen e Josh passam a noite juntos. Enquanto Walters dorme, ele copia os dados do smartphone de Jen. Em seguida, envia o material para o misterioso HulkKing.

