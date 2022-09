Sr. Imortal e um casamento cheio de ação: como foi o episódio 6 de Mulher-Hulk

Jennifer Walters surpreende novamente com grandes momentos de ação. Desta vez, com direito a casamento e um vestido de bolinhas. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!





Mulher-Hulk: Defensora de Heróis é a nova série da Marvel Studios que pode ser vista exclusivamente no Disney+. Ao longo dos episódios Jennifer Walters (Tatiana Maslany) enfrenta vários desafios – pessoais e profissionais – depois de se tornar uma Hulk.

Uma caixa escrito "Jen" surpreende Walters. Dentro, uma carta diz "Você seria minha dama de honra?". Trata-se do casamento de Lulu (Patti Harrison), uma antiga amiga da escola. E a advogada parece animada com a ideia!

Enquanto isso, no escritório de advocacia, Nikki (Ginger Gonzaga) e Mallory (Renée Elise Goldsberry) estão ocupadas com um processo de divórcio. Trata-se de um cliente chamado Craig Hollis – que prefere ser chamado de Sr. Imortal (David Paquesi).

Ele conta que, em vez de ter uma conversa com a esposa, fingiu tirar a própria vida para terminar o relacionamento. Mas, como seu próprio nome sugere, Craig revela que é imortal.

De volta ao casamento, Jen deve socializar com velhos amigos enquanto não começa o evento. Ela quer contar sobre seus superpoderes, mas só perguntam sobre sua vida amorosa.

De repente, aparece Titania (Jameela Jamil), que foi convidada porque está saindo com um amigo do noivo. Jen a acusa de querer invadir a festa para se vingar dela, mas é ridicularizada.

Depois disso, um homem chamado Josh (Trevor Salter) senta ao lado de Walters no jardim. Os dois começam a conversar, mas Lulu aparece para interromper o papo com o bonitão.

Finalmente a festa começa e Jen está pronta para curtir. Já alterada pelo álcool, ela dança até encontrar Josh, com quem conversa sobre amor e vida pessoal. Conversa também sobre como queria que todos vissem como ela vai bem em sua vida atualmente.

Mallory e Nikki descobrem uma página da web com ameaças à Mulher-Hulk e imagens chocantes. Nikki tenta avisar Walters, mas ela está em um encontro com Josh.

O que Jen e Josh não sabem é que os dois estão sendo observados por câmeras. Em seguida, em um laboratório, aparece uma tela onde um usuário chamado "HulkRei" pergunta se a próxima fase do plano está pronta.

