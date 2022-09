Quem são as mulheres por trás das câmeras em Mulher-Hulk: Defensora de Heróis

Elas sonharam com Jennifer Walters por anos e assumiram o desafio de conectar diferentes mundos em Mulher-Hulk. Conheça os talentos por trás da produção da Marvel Studios.



A história de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, no Disney+, está conquistando os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) com seus personagens marcantes.

Afinal, todos já se apaixonaram pela personalidade forte e carismática de Jennifer Walters (Tatiana Maslany) no meio da ação.

Por sua vez, a produção conta com um time de mulheres talentosas nos bastidores. São elas que estão dando vida a essa obra única dentro da trajetória do UCM – e que também se definem como fãs da Mulher-Hulk.

Conheça a equipe por trás da série na tela do Disney+.







A roteirista Jessica Gao: uma verdadeira fã de Mulher-Hulk





Jessica Gao é a roteirista principal de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis. Ela é fã assumida de Jen Walters/Mulher-Hulk, personagem que surgiu em fevereiro de 1980 na série de HQs da Marvel “The Savage She-Hulk”.

Mesmo antes do personagem estar pronto para se juntar ao MCU, Gao imaginou e sonhou em trazer Walters para este Universo por muitos anos.

Enquanto o estúdio estava desenvolvendo o filme Viúva Negra, de 2021, Gao se candidatou como roteirista – e já com uma ideia que incluía Walters na história.

A proposta não foi adiante, mas a equipe da Marvel lembrou da paixão da roteirista pelo personagem e de seu talento para a comédia quando chegou a hora de montar o dream team para a nova série.

“Quando não consegui o emprego, eu disse ‘Só para você saber, Mulher-Hulk é minha personagem favorita, obviamente. Se algum dia você fizer um filme da Mulher-Hulk, tem que me ligar'", declarou Gao em entrevista.





Explorando o lado humorístico da Mulher-Hulk





A roteirista e fã de super-heróis estava interessada em explorar justamente o lado humorístico da Mulher-Hulk apresentado nos quadrinhos. “Eu amo que é engraçado”, revelou.

“Eu amo que ela quebra a quarta parede. Adoro que ela tenha uma auto-confiança tremenda e uma ótima disposição e que, nos quadrinhos posteriores, ela tenha uma relação muito realista com a ideia de ser uma super-heroína”, pontuou Gao.

Jessica ainda complementou: “Ela [a Mulher-Hulk] tem senso de humor sobre seus poderes e realmente aprecia os benefícios. Há um aspecto do personagem que é muito aspiracional”, finalizou a roteirista.







Kat Coiro e Anu Valia: a união de duas diretoras talentosas





Kat Coiro dirigiu seis episódios e Anu Valia outros três. As duas talentosas diretoras se uniram – mas queriam fazer parte do projeto por diferentes motivos.

Coiro confessou que, assim como Gao, sempre foi fã da Mulher-Hulk. “Quando eu era criança, morava perto de uma loja de quadrinhos. E a Mulher-Hulk era uma heroína extraordinária que tinha sua própria revista”, lembra.

Já no caso de Valia, foi a profundidade da personagem que despertou seu interesse pelo projeto. “Nunca vi uma série sobre super-heróis que mostrasse tantas nuances. Jen/Mulher-Hulk é capaz de mostrar suas vulnerabilidades, suas decepções e seus medos.”

Ela ainda acrescentou que realmente se conectou com o projeto: “Quando li os roteiros, vi que eles estavam fazendo uma comédia moderna, que é basicamente sobre uma mulher de 30 e poucos anos transitando entre sua carreira profissional e sua vida pessoal”.

“Acho que é algo muito especial mostrar a complexidade do que acontece com ela em um nível emocional", destacou a diretora.







O desafio de conectar três mundos





Kat Coiro confessa que se entusiasmou com o desafio de conectar três mundos aparentemente díspares: o dos advogados, o da comédia e o dos super-heróis.

Segundo ela, era parte de sua responsabilidade “manter o escopo cinematográfico visualmente e garantir que sempre equilibrássemos a comédia com outros elementos que são parte intrínseca do MCU”.

“Obviamente, estamos explorando temas, procurando tom e buscando momentos cômicos bem cotidianos, mas ainda precisamos que pareça parte do MCU”, ressaltou Coiro.





Wendy Jacobson a cargo da produção executiva





Outra mulher que atua nos bastidores da série, como co-produtora executiva, é Wendy Jacobson. E ela diz que Mulher-Hulk: Defensora de Heróis apresenta uma combinação irresistível.

Jacobson aposta, ainda, que Jennifer Walters se conectará rapidamente com o público devido à sua natureza acessível, pois representa uma mulher que deve enfrentar os obstáculos diários comuns a muitas mulheres modernas.

"Muito do humor vem dessas situações típicas da vida real, como um jantar em família obrigatório, com as quais todos podemos nos identificar", diz Jacobson, a título de exemplo.

Ela conclui: “A Marvel Studios apresentou ao público personagens femininas extraordinárias como Viúva Negra, Capitã Marvel,Feiticeira Escarlate, Gamora, Vespa, Nebulosa, Mantis e Ms. Marvel”, elenca Wendy. “Estou ansiosa para adicionar a Mulher-Hulk a este extraordinário grupo de super-heroínas, porque ela é uma mulher imponente, que pode vencer não apenas na batalha, mas também no tribunal."

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!