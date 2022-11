Mês da Consciência Negra: 5 filmes com mulheres negras protagonistas

Histórias enaltecem o protagonismo negro em diferentes locais. Veja a seleção disponível no Disney+.



A visibilidade à cultura preta é importante e deve estar presente diariamente na sociedade. Esta luta é reforçada todo 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra celebrado no Brasil.

Pensando nisso, o Disney+ tem uma série de conteúdos especiais, com séries e filmes que celebram histórias negras. O protagonismo negro é evidente em filmes que estão no serviço de streaming, ajudando a pensar o quanto esse debate é fundamental para uma sociedade mais igualitária e justa.

Veja, a seguir, cinco filmes com mulheres negras protagonistas:









Black is King

A produção estrelada por Beyoncé mostra a excelência preta e conta com poderosas vozes negras atuais. A produção é baseada em The Lion King: The Gift, álbum que reflete sobre as lições de O Rei Leão. Tudo isso é narrado a partir do conto da jornada de um jovem rei sobre amor, auto identidade e traição.







A Cinderela

Lançado em 1997, o longa faz uma releitura do clássico conto infantil. Desta vez, Cinderela (Brandy Norwood) é uma jovem negra que fica sob as ordens de sua malvada madrasta vivida por Bernadette Peters. A fada madrinha da princesa moderna é interpretada por Whitney Houston.











Mudança de Hábito

O clássico de 1992 pode ser revisto no Disney+. Deloris Van Cartier (Whoopi Goldberg) é uma cantora que assiste, acidentalmente, a um assassinato cometido pelo namorado. Para sua proteção, ela é enviada disfarçada para viver em um convento.











Dr. Dolittle 3

Trata-se da continuação da famosa franquia estrelada por Eddie Murphy. Desta vez, o foco é a filha do famoso veterinário, Maya Dolittle (Kyla Pratt), que herdou do pai a capacidade de falar com os animais. Em meio a este dom, ela parte para um acampamento de verão.











Rainha do Katwe

No longa, a luta de uma mulher negra é retratada de perto. Phiona Mutesi (Madina Nalwanga) é uma jovem de Uganda que se empenha para se tornar uma das melhores jogadoras de xadrez do mundo.



Baseada em fatos reais, a história narra a difícil trajetória de Phiona, que é órfã de pai e foi obrigada a largar a escola por falta de dinheiro.