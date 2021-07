Inspirada em três histórias reais, campanha de Disney Princesa “E Hora de Celebrar – Coragem e Gentileza” convida crianças e jovens a seguir seus sonhos com paixão e determinação

As histórias de María Carolina Rodríguez, Kesia Souza e Arantza Méndez Rodríguez buscam inspirar crianças e jovens da América Latina a agir com coragem e gentileza para alcançar aquilo em que acreditam





no Facebook de forma escalonada: María Carolina em 15 de junho, Arantza em 22 de junho e Kesia em 29 de junho. O conteúdo da Kesia também será exibido no Disney Channel a partir de 29 de junho.

A campanha da franquiabusca inspirar milhares fãs de todas as idades na América Latina a seguir seus sonhos e ir atrás do que desejam a partir de três histórias reais, que trazem diversidade e inclusão, além de destacar coragem e gentileza. As experiências de María Carolina (Colômbia), Kesia (Brasil) e Arantza (México) inspiram valentia, superação e resiliência e incentivam todas as crianças e jovens a serem protagonistas de sua própria realidade. As histórias estarão disponíveis nas redes sociais de Disney Princesa no Instagram

María Carolina Rodríguez tem 18 anos e é nadadora paralímpica. Por conta de uma doença ela perdeu a perna esquerda, o que - segundo ela -a desanimou no início, porque acreditava que seu futuro seria triste, mas não foi. Sua família a trouxe para a Make-A-Wish® Colômbia, e ela pôde viajar para os parques da Disney, realizando seu sonho. A partir dessa experiência única que a conectou novamente com uma piscina, ela se encheu de energia para ser protagonista de sua história, e novamente acreditou que era possível perseguir um sonho maior: ser nadadora profissional. Assim, com o apoio constante da família, voltou a ligar-se ao seu desporto preferido e a dedicar-se totalmente à sua paixão. Desde então, ele conquistou 25 medalhas.







Arantza Méndez Rodríguez tem 18 anos e é campeã e líder em robótica. Desde os 7 anos é aluna da RobotiX, organização que promove e fomenta a educação tecnológica, onde integrou equipes representativas de alta performance em diversas competições nacionais e internacionais de robótica, demonstrando paixão por esta especialidade. Nos últimos anos, Arantza participou de diferentes hackathons e se tornou palestrante e porta-voz em diversos eventos, além de mentor de equipe, para motivar e inspirar mais crianças, e principalmente meninas, a se tornarem parte do mundo da ciência e tecnologia. Em breve, ele participará do Congresso Internacional de Astronáutica, o maior e mais importante evento da indústria aeroespacial mundial, que será realizado em Dubai em 2021.





Kesia Souza tem 18 anos e sonha em ser jogadora de futebol. Apesar de ser um esporte predominantemente masculino, quando criança ela sempre jogava bola na rua e passava os domingos assistindo a partidas na televisão. Motivada por sua paixão, ela se inscreveu na Taça das Favelas, maior torneio de futebol entre favelas do Brasil organizado pela Central Única das Favelas (CUFA), o que a levou a lutar ainda mais pelo que queria. Sem parar de estudar e trabalhar para ajudar sua família, hoje ele viaja quase 80 km para treinar todos os dias. Sua perseverança e seu forte compromisso com a comunidade e com as pessoas ao seu redor deram-lhe a possibilidade de receber uma bolsa para participar de uma competição esportiva na Argentina em 2021.





María Carolina, Kesia e Arantza são princesas reais que incorporam os valores das Princesas Disney, como gentileza e coragem. Suas histórias de ousadia, superação e solidariedade mostram como elas colocam esses atributos em prática para seguir seus sonhos e inspirar aqueles que as rodeiam.

Essas histórias fazem parte da campanha "É Hora de Celebrar – Coragem e Gentileza” da franquia Disney Princesa, que desde maio busca destacar a bravura e a gentileza das princesas por meio de diferentes ações e conteúdo, como a estreia da música oficial “Começou” interpretada por Agnes Nunes, spots exclusivos de heroínas na TV e canais digitais, sete e-books originais que podem ser baixados gratuitamente, a renovação da playlist oficial de Princesa disponível em todas as plataformas musicais e programação temática no Disney+.