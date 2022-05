Minnie e Margarida prometem as melhores festas em série exclusiva do Disney+

Juntamente com Cuckoo Loca, as heroínas inventam as decorações mais deslumbrantes em Lacinhos da Minnie: Organizadoras de Festas.

Uma nova série para inspirar seus pequenos e pequenas a darem a melhor festa de todos os tempos chega este mês ao Disney+. Em Lacinhos da Minnie: Organizadoras de Festas, vamos acompanhar Minnie e sua melhor amiga, Margarida, enquanto as duas transformam sua loja especializada em laços em uma grande empresa de eventos.

O seriado é mais um título exclusivo da plataforma, que conta com conteúdos como Red - Crescer é uma Fera, PJ Masks e O Chamado da Floresta. Você também pode aproveitar sua assinatura para ver filmes de animação exclusivos e longas para ver com toda a família.





O que é Lacinhos da Minnie: Organizadoras de Festas?





A nova série estrelada por Minnie é, na verdade, um revival de A Loja de Laços da Minnie, programa de 2011 que fez sucesso entre as crianças por mostrar o cotidiano da namorada de Mickey depois de ela abrir sua própria boutique de laços de cabelo e gravatas borboleta em um dos episódios de A Casa de Mickey Mouse.

Durante as temporadas, os pequenos e pequenas acompanhavam Minnie, sua amiga Margarida e a passarinho Cuckoo Loca enquanto trabalhavam na loja. A cada episódio, as três tinham que resolver algum problema de seus clientes, como quando tiveram que produzir laços de borracha para o time feminino de natação da cidade ou quando uma encomenda tão grande de laços atrasou todos os outros pedidos da loja.

Na terceira temporada, Minnie, Margarida e Cuckoo Loca abrem um salão de beleza para animais de estimação ao lado do estabelecimento original, trazendo novas aventuras (e problemas) para o cotidiano das três.

Na quarta temporada, os negócios vão tão bem que a loja de laços se torna famosa internacionalmente. Assim, as três viajam por lugares famosos como Londres, Veneza e Tóquio para venderem seus tão desejados acessórios.







O que acontece com Minnie e Margarida na nova versão





Com a estreia da nova versão, veremos Minnie, Margarida e Cuckoo Loca adentrando um novo campo de negócios ao criarem sua empresa de organização de eventos. Depois de seis temporadas provando seu bom gosto administrando uma boutique de moda, as três se sentem prontas para satisfazer clientes mais exigentes, que desejam montar as maiores e mais chiques festas da cidade.

No primeiro episódio, as três precisam encarar seu primeiro desafio: levar seu sofá preferido até o apartamento do quinto andar onde será a sede do novo empreendimento. Em meio a um brainstorming que convida as crianças a pensarem em formas novas de solucionar o problema, as amigas descobrem que o jeito mais fácil de resolver a situação é trabalhando juntas.

No segundo episódio, as amigas devem usar Bessie, um velho caminhão de sorvete, para entregar decorações de festa para um piquenique no Parque das Colinas dos Cães. O evento promete ser inesquecível, com piñatas de unicórnio feitas a mão por Margarida, mas primeiro elas precisam pensar em como levar tantas peças decorativas frágeis nesse antigo furgão.

Na primeira temporada também teremos o episódio especial da festa de aniversário da Minnie, inteiramente musical e com canções inéditas, um capítulo onde nossas heroínas aprendem sapateado e outro dedicado ao planejamento da festa de aniversário surpresa do Mickey.