O que é a Lua Vermelha, o fenômeno mostrado em Red — Crescer é uma Fera

Entenda o que é o evento astronômico mostrado no filme e descubra quando ocorrerá o próximo.

A animação Red - Crescer é uma Fera continua a encantar adultos e crianças. O longa, disponível exclusivamente no Disney+, traz a história de jovem Mei Lee, uma menina de 13 anos, e sua relação com mãe, Ming.



A menina só quer viver como qualquer adolescente da sua idade. Mas não bastasse sua mãe ser super protetora, a jovem passa a se transformar em um panda vermelho gigante cada vez que tem emoções fortes. E agora, como controlar essa fera?

Ming, então, explica à filha que há uma saída: durante uma Lua Vermelha, pode ser feito um ritual para aprisionar o espírito do panda — passado às mulheres da família por seus ancestrais.







O que é uma Lua de Sangue ou Lua Vermelha?





Apesar de a história da adolescente que se transforma em um panda vermelho gigante ter saído das mentes criativas dos Estúdios Disney e Pixar, a Lua Vermelha é real.

Mais conhecida como Lua de Sangue, trata-se de um eclipse lunar total, um fenômeno astronômico em que a Lua, a Terra e o Sol ficam alinhados. Nesse momento, a Lua entra na sombra da Terra, sendo encoberta e ganhando um tom avermelhado.

Andrea Buccino, pesquisadora do Instituto de Astronomia e Física Espacial da Universidade de Buenos Aires, disse em uma conversa com a National Geographic que é errado pensar que a Lua seja vermelha.

Segundo ela, durante o eclipse, quando os raios solares passam pela atmosfera terrestre, esta camada gasosa age como uma espécie de filtro, distribuindo a luz. "Só chega [até nós] a luz mais vermelha, que é a que ilumina a Lua", diz.







Quando acontece a próxima Lua Vermelha?





A Lua de Sangue também ficou conhecida como Lua Vermelha, principalmente no hemisfério Norte. Isso porque nesta região do Globo o período do eclipse lunar coincide com a floração de gramíneas em tons de rosa e avermelhados.

Em breve, será possível apreciar o fenômeno em todo o Brasil e boa parte da América Latina. Isso porque haverá um eclipse total da Lua entre os dias 15 e 16 de maio de 2022.

Na ocasião, a Lua estará em sua fase cheia, tornando o espetáculo ainda mais bonito. De acordo com o site da Nasa, o evento deve começar às 22h32 (horário de Brasília) e seu pico é esperado à 01h11. Espera-se que este, que também é o primeiro eclipse lunar de 2022, termine às 3h51 da manhã.